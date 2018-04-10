Спутниковый оператор впервые вышел на международный рынок

Спутниковый оператор «НТВ-плюс» начал вещать в Грузии под брендом NTV PLUS. Его партнером стала компания «Медиа группа», которая является эксклюзивным дистрибутором более 20 телеканалов «Газпром-медиа», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение холдинга.

«Медиа группа» будет продавать оборудование, оказывать техподдержку и продвигать продукт в регионе. Кроме того, грузинский партнер взял на себя функции по антипиратской деятельности. Объем рынка «серых» трансляций контента «НТВ-плюс» на территории Грузии, по оценкам оператора, превышает 200 тыс. абонентов.

«НТВ-плюс» отвечает за доставку сигнала, сертификацию оборудования, поддержку биллинга и получает за это фиксированное вознаграждение, пропорциональное абонентской базе. По его словам, партнеры будут распределять доход по формуле, включающей как фиксированную часть, так и разделение доходов. Последний вариант будет действовать в отношении тех каналов, очисткой прав на которые занимается российская сторона.

По мнению оператора, Грузия — привлекательный рынок, где уровень проникновения услуг не превышает 50% на 3,7 млн человек. Зрителям будут предложены на выбор два пакета с набором более 50 и более 90 каналов, включая российские, зарубежные и эфирные грузинские телеканалы. Оператор планирует набрать в регионе не менее 30 тыс. абонентов до конца 2018 года.