Он работает в издании с 2014 года



Фото: Championat.com

Новым главным редактором портала «Чемпионат» (входит в холдинг Rambler&Co) стал Евгений Слюсаренко, сообщается на сайте издания. Он пришел в проект на должность заместителя главного редактора в октябре 2014 года.

На своём новом посту он будет всецело отвечать за редакционную политику издания. Приоритетные задачи останутся неизменными: прирост аудитории портала, сохранение ведущих позиций в рейтингах спортивных интернет-СМИ, реализация новых редакционных проектов, говорится в сообщении.

«2018 год станет одним из самых ярких в спортивной истории нашей страны. Зимние Олимпийские игры и домашний чемпионат мира по футболу станут проверкой для всей отрасли. Команда «Чемпионата» уже не один раз демонстрировала высокий уровень освещения крупных событий, по итогам которых справедливо называлась лидером спортивного Рунета. Ровно с этими же целями мы входим в предстоящий год — остаться главным порталом российского спорта. Для этого у нас есть все ресурсы», — прокомментировал свое назначение Евгений Слюсаренко.

«Преемственность – один из ключевых факторов при новых назначениях на «Чемпионате». Мы идём по ранее взятому курсу и продолжаем развитие редакции. Женя зарекомендовал себя как яркий журналист и специалист в самых разных спортивных темах. Он именно тот лидер, к которому прислушиваются, на которого хочется равняться», — сообщил заместитель генерального директора Rambler&Co Дмитрий Сергеев.