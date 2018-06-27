Это вторая крупная перестановка в X5 после ухода Ольги Наумовой из «Пятерочки»

Генеральным директором торговой сети «Перекресток», принадлежащей X5 Retail Group, назначен операционный директор Владислав Курбатов. Он сменит на этом посту Владимира Сорокина, возглавлявшего «Перекресток» с 2014 года, сообщили в X5.

Владимир Сорокин принял решение покинуть компанию, но до 15 июля он останется в компании, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

«Формат супермаркетов достиг отличных результатов под руководством Владимира, я благодарю его за его активную работу в Х5 Retail Group и желаю успехов в будущих начинаниях. Владислав присоединился к команде „Перекрестка“ на первоначальном этапе трансформации формата в качестве операционного директора и внес огромный вклад в развитие „Перекрестка“, в частности, в разработку текущего CVP, повышение эффективности процессов в магазине и улучшение клиентоориентированности сети. На новой должности перед Владиславом стоит задача укрепления и дальнейшего развития успеха торговой сети», — сообщил Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Retail Group.

Ранее в X5 Retail Group произошли и другие изменения: гендиректором «Пятерочки» стал бывший директор по стратегии Сергей Гончаров вместо ушедшей в конце апреля Ольги Наумовой. Ольга Наумова возглавила «Магнит».