Оператор сотовой связи стремится быть полезным для своих абонентов не только с позиции передачи данных, но и с точки зрения образования граждан. Новый сервис «МегаФон. АнглийскийЯзык!», запущенный не так давно, оказался в тени своей нашумевшей рекламной кампании.
Механика работы нового образовательного сервиса проста: звонишь на короткий номер 0345 и общаешься с рандомным незнакомцем из Великобритании, США или, например, Австралии.
«МегаФон» выпустил рекламный ролик в поддержку новой услуги. Главная героиня видео предлагает изучать английский язык, чтобы найти богатого мужа-иностранца. В качестве примера основных фраз для заучивания девушка приводит фразу «мне нужна новая шуба».
Пользователи Facebook в комментариях поста с роликов в выражениях не стеснялись. «МегаФон» обвинили в сексизме, а рекламу объявили позорищем всей компании.
Реакция представителей «МегаФон» не заставила себя ждать. В компании призывают не относиться к ролику так радикально.
«Это юмористический ролик и не стоит привязывать к нему «сексизм», «мизгонию» и остальное. Наша героиня – это современный парафраз и «привет» героине фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В ролике говорится о том, что знание иностранных языков сегодня необходимо, чтобы построить карьеру, иметь возможность беспрепятственно путешествовать и даже общаться с иностранным супругом без языковых барьеров.
О реакции пользователей мы знаем, и в разных социальных сетях она отличается. Если в Facebook было несколько негативных комментариев, то в VK они наоборот позитивные, так как пользователи правильно считали юмор в подаче. Мы с уважением относимся ко всем нашим абонентам и не ставили цель кого-то оскорбить. Благодаря этому ролику и развернувшийся вокруг него дискуссии, мы увеличили знание абонентов об этой услуге, которой сегодня уже пользуется более 2 000 человек», – поясняют представители «МегаФон».