Пользователи Facebook считают новый ролик «МегаФон» позорищем для оператора

Оператор сотовой связи стремится быть полезным для своих абонентов не только с позиции передачи данных, но и с точки зрения образования граждан. Новый сервис «МегаФон. АнглийскийЯзык!», запущенный не так давно, оказался в тени своей нашумевшей рекламной кампании.

Механика работы нового образовательного сервиса проста: звонишь на короткий номер 0345 и общаешься с рандомным незнакомцем из Великобритании, США или, например, Австралии.

«МегаФон» выпустил рекламный ролик в поддержку новой услуги. Главная героиня видео предлагает изучать английский язык, чтобы найти богатого мужа-иностранца. В качестве примера основных фраз для заучивания девушка приводит фразу «мне нужна новая шуба».

Пользователи Facebook в комментариях поста с роликов в выражениях не стеснялись. «МегаФон» обвинили в сексизме, а рекламу объявили позорищем всей компании.

Реакция представителей «МегаФон» не заставила себя ждать. В компании призывают не относиться к ролику так радикально.