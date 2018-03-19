У жителей России появилась возможность совершать покупки в официальном интернет-магазине ИКЕА. В новой рекламной кампании показываются преимущества онлайн-шопинга.
Агентство Instinct является стратегическим креативным партнером компании. В рамках новой кампании команде проекта было необходимо доступно объяснить аудитории, почему покупать мебель и товары для дома в интернете так же удобно, как и оффлайн.
Креаторы вдохновились простым и понятным инсайтом: в жизни каждого бывают такие моменты, когда очень надо попасть в магазин, но из-за различных обстоятельств не получается этого сделать. Так появилась кампания «Когда вам очень на дом».
«На вашем пути в ИКЕА может встать все, что угодно: рекордный снегопад, 9-бальные пробки, долгожданный концерт, неудачное катание на сноуборде. Но если вам очень НАДО в ИКЕА, то теперь вы можете заказать всё НА ДОМ» — делится команда креативного агентства Instinct.
О возможных препятствиях на пути в ИКЕА рассказывают ТВ-ролики, баннеры и прероллы, наружная реклама, городские афиши и реклама в кинотеатрах. Для последней был создан специальный ролик, где настоящий сотрудник ИКЕА рассказывает, что поход в кино — не помеха шоппингу.
Состав творческой группы:
Instinct (креатив)
Роман Фирайнер — Креативный директор
Ярослав Орлов — Креативный директор
Сюзанна Аль-Самарраи — Руководитель отдела производства
Катя Фенкина — Продюсер
Антонина Пирогова — Старший арт-директор
Евгений Головань — Старший копирайтер
Анна Захарова — Стратегический директор
Марина Вершинина — Руководитель отдела по работе с клиентами
Екатерина Селиверстова — Менеджер по работе с клиентами
Данна Габбас — Менеджер по работе с клиентами
Ольга Чернова — Менеджер по работе с клиентами
ИКЕА Россия (клиент)
Инна Романьоли — и.о. директора по маркетингу
Анна Фокина — Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
Ольга Трукец — Ведущий специалист отдела маркетинга
Маргарита Лефикайте — Дизайнер интерьеров