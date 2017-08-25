Рассказываем, как работает молодое брендинговое агентство Валерии Репиной



Валерия Репина,

основатель и креативный директор Repina Branding

В прошлом году Валерия Репина запустила собственное агентство. Команда Repina Branding уже успела реализовать несколько ярких проектов для самых разных клиентов. Владелица агентства рассказала Sostav, как открывала бизнес и как он работает сегодня.

Как создавалось агентство

Repina Branding - не первый мой опыт создания агентства. В 2013 году я вместе со своей напарницей основала агентство Times Branding. В 2016 мы разошлись по причине разных взглядов на ведение бизнеса. В Times я всегда играла роль серого кардинала, скрывала и шифровала свою персону. Многие вообще не знали, что это мое агентство. Тем не менее, клиенты шли не в агентство, а именно ко мне, ценили меня как профессионала. В один прекрасный момент меня осенило, что пора перестать прятаться, нужно использовать свою экспертизу и становиться медийной. На этом принципе строится концепция и коммуникация моего агентства сейчас.

Немаловажную роль в становлении Repina Branding сыграло мое замужество, которое подарило мне эту звучную красивую фамилию. Если Times выглядело строгим и серьезным агентством, то Repina Branding – совсем иное: легкое, комфортное, с долей юмора и персональным подходом.

Новое название представляет собой леттеринг, который, по сути, является личной подписью креативного директора. Оно стало отражать суть персонального подхода к клиенту, выраженного в личной ответственности. Новая айдентика агентства включает в себя самоироничный паттерн – всевозможные изображения реп, стилизованных под самые популярные течения в мировом искусстве.

Кто работает в агентстве

Сейчас на постоянной основе в моем агентстве работает 10 человек. У нас есть специалисты, которые работают с нами постоянно на удаленке. Я не пользуюсь услугами фрилансеров, так как качество их работы считаю низким. Итак, в команде у нас дизайнеры, копирайтер, шрифтовик, PR-менеджер. Стратеги, бухгалтеры и юристы у нас на аутсорсе. Все люди проверенные, работаем вместе не один год. Мы не ограничиваемся ресурсами и инструментами в реализации наших проектов. Если нужно, достанем специалиста из-под земли. Так было с кейсом «Воздух» для кондитера Натальи Ярославской, в рамках которого мы сотрудничали с известной тайваньской художницей Хсяо-Рон Чен, которая создает иллюстрации для журнала Vogue.

Как формируется команда

Я приверженец Британкой Высшей Школы Дизайна, поэтому ее студенты идут первым эшелоном. С удовольствием смотрю их портфолио, но ни в коем случае не ограничиваюсь только этим учебным заведением.

У меня есть собственная система классификации дизайнеров. По вступительному слову и по облаку, на которое дизайнер выкладывает свое портфолио я могу принять решение брать человека или нет. Мне достаточно 30 секунд. Но профессиональные качества – это не все.

Я выбираю людей с хорошим характером, они должны мне нравиться. Атмосфера и внутренние коммуникации чрезвычайно важны для бутикового агентства. Все участники команды должны чувствовать себя комфортно и кайфовать от совместной работы. Третий критерий – огонь в глазах. Мне проще работать с молодым фонтанирующим идеями дизайнером, чем с унылым профессионалом.

Я сторонник узкой специализации. Я не взваливаю на одного дизайнера все задачи. Одни дизайнеры генерят идеи, другие - дорабатывают концепцию. Мои дизайнеры по айдентике не занимается работами по шрифтам в логотипе, они создают идею визуальной среды и общий характер, а шлифовка типографики - задача шрифтовика.Я предпочитаю обучать специалистов под себя. Очень много времени уделяю своим сотрудникам, даже тем, кто на аутсорсе. Меня драйвит то, что моим сотрудникам важен и нравится тот результат, который у нас получается.

О клиентах

Наши первые клиенты – «Седьмой Континент», «Кенгуру», много торговых центров (до кризиса). Примерная длительность каждого проекта – до полугода. Многие клиенты возвращаются за брендингом их новых проектов. В 2016 году мы выпустили несколько стартапов, проект для государственной структуры - Моссвет и провели ребрендинг группы компаний Unitile и ее продуктового бренда - “Gracia Ceramica”. Также мы полностью обновили бренд LO, который принадлежит Яне Недзвецкой - одному из самых цитируемых дизайнеров одежды в нашей стране. В 2017 году мы создали новую айдетику для интернет-провайдера Телевокс, новый бренд клиники и несколько брендов в сфере It. 70 % наших клиентов – это новые бизнесы, 30 %– крупные бренды.

Мы не капризны в выборе клиента. Если клиент знает, чего он хочет и понимает задачи, с ним всегда можно найти общий язык. Моя задача в агентстве – это выстраивание отношений с клиентом. В 2015 году, когда Times Branding распался, я начала подготовку к новому агентству. Важным пунктом был пересмотр системы клиентского сервиса. Я начала думать над оптимизацией и упрощением коммуникаций с клиентом.

Большинство агентств в проектах по айдентике работает по схеме: брифинг – 2-3 недели на разработку – презентация. Мы, независимо от проекта, всегда начинаем работу над проектом с исследования конкурентной визуальной среды. Мы не приносим презентацию через 2 недели с направлениями, которые клиент не понимает или ему не нравится. Мы ведем клиента за руку с самого начала, деля процесс разработки на микро-этапы, и приводим его к результату. Этот подход принес свои плоды в виде сокращения сроков разработки. Мы научились экономить свое и клиентское время. Клиент видит историю проекта, он вовлечен и для него нет сюрпризов на выходе. Все проекты принимаются с первого раза. Плюс четкость в ведении дел –четкие этапы, строгие дедлайны, прозрачный документооборот.

Мы не участвуем в неоплачиваемых тендерах. Работаем только по предоплате.

Офис

Мой сегодняшний офис – это продолжение меня. Он находится в том же лофт-квартале, где находятся мои апартаменты. Две минуты пешком от офиса до дома – это прекрасно. Могу заскочить домой на обед или поработать в тишине, когда нужно сосредоточиться.

Деньги

Клиенты и проекты Times Branding перешли с нами в новое агентство Repina Branding. У нас были средства, чтобы не уходить в минус. Зимой мы начали тотальный ребрендинг и вышли в плюс только к осени 2016 года. Все заработанное было потрачено на оптимизацию бухгалтерии, пересмотр системы клиентского сервиса, смену банка, запуск нового сайта и айдентики и т.д. К июлю 2017 года мы достигли оборота 3 900 000 р.

Плюсы собственного агентства

- Молодость и энергия. Мы горим. Мы не устали как большие агентства, которые уже долго работают на рынке.

- Четко структурированный продукт. У нас нет расплывчатых коммерческих предложений, где можно что-то убрать или торговаться. У нас все прописано точно. Мы не торгуемся, так как считаем свои цены адекватными рынку.

- Персональный подход. Максимальная вовлеченность клиента в процесс. Мы не создаем проект камерно и не ставим клиента перед фактом. Мы часто встречаемся в процессе работы и обсуждаем микро-этапы. Это важно для клиента. Это исключает для нас фразу клиента: “Ни один вариант не понравился”. И это сокращает время на реализацию проекта, несмотря на множество встреч и согласований.