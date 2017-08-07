IAB Russia опубликовал стандарты аудиорекламы

Комитет IAB Russia и эксперты индустрии Audio Ad опубликовали WP (вайт пейпер) по интеграции аудиорекламы и карту рынка.

В гайде содержатся глоссарий сферы аудиорекламы, стандарты формата, описание экосистемы, подсчеты размеров рынка и рекомендации маркетологам. В документе затронуты главные особенности аудорекламы: хронометраж, формат, сопровождающие баннеры и ссылки.

Эксперты считают, что аудиорекламу сложно пропустить – дослушивания по их подсчетам составили 97%.

Также авторы исследования аудиорекламы привели следующие цифры: Аудиореклама не вызывает раздраджение у 52% контактирующих с ней, положительно отреагировали 30%. 56% пользователей готовы слушать такую рекламу в обмен на скидки или доступ к качественной музыке (57%). 60% пользователей запомнили рекламу.

В IAB Russia отметили, что сегодня адаптировали формат аудиорекламы и оказывают услуги по ее размещению более 100 площадок: «ВКонтакте», «Одноклассники», Zvooq, Я.Музыка, «Русское Радио», «Авторадио», Love Radio и т.п.

IAB Russia также назвал самых крупных на сегодняшний день по объему инвентаря и охвату аудитории продавцов такой онлайн-рекламы: Digital Audio, NAME, Digital Box и Unisound.

«Теперь маркетологи могут использовать аудиокоммуникации не только для создания осведомленности и интереса о продуктах или услугах, но и для их моментальной конвертации в целевые действия. В ближайшем будущем человек окажется в мире, где он будет онлайн в режиме 24/7, находясь в окружении умных подключенных устройств, у которых экран выполняет вторичную функцию или вообще отсутствует. В коммерческих коммуникациях именно в форме аудио у нас имеется огромный потенциал и мы прогнозируем его стремительный рост. Рекомендуем всем маркетологам, как работающим с традиционным радио, так и с диджиталом, уже сегодня обратить внимание на формат онлайн аудиорекламы, так как он вобрал в себя все лучшее от обеих сред», - отметил Михаил Ильичев, председатель комитета IAB Russia по Audio Ad.