Подборка интересных рекламных стартапов, растущих на просторах калифорнийского оазиса технологий

Помимо крупных высокотехнологичных компаний Кремниевая долина США славится множеством талантливых стартапов. В том числе из различных сопроводительных сфер, например маркетинга и рекламы.

Основатель агентства Qmarketing Роман Кумар Виас часто бывает в Долине и работает с такими проектами. По просьбе Sostav.ru он рассказал о самых заметных рекламных стартапах, которые зародились в мировом центре технологий и инноваций.

Персональный бот-сервер для маркетинга ManyChat

Стартап открыт в 2016 году разработчиком Микаэлем Яном. Он понял, что рассылка рекламы через электронную почту работает неэффективно: создавать ботов достаточно трудоемко, а технически неподкованным пользователям разобраться в этом очень сложно. Так зародилась идея проекта единого окна для всех мессенджеров — ManyChat.

Компания предлагает за две минуты создать на своей платформе персональный бот-сервер для маркетинга, продаж и продвижения бренда в мессенджерах. Перспективность проекта подтверждается данными Business Insider: к 2020 году более 80% фирм планируют использовать чат-ботов.

Для начала работы с системой достаточно присоединиться к ней со своего фейсбук-аккаунта. Чат-боты позволяют расширить аудиторию, перевести офлайн клиентов в онлайн, привлечь подписчиков и преобразовать их в клиентов. Бот сам общается с подписчиками или потенциальными абонентами, отправляет различные типы контента, а в нестандартных ситуациях просит включиться в общение реального человека.

Компания использует более 20 тысяч ботов, которые ежемесячно отправляют до 10 млн сообщений. В прошлом году к Many Chat присоединились более 150 тысяч аккаунтов из ста стран. Помимо вложенных в проект собственных средства Яну удалось собрать инвестиций еще на 100 тысяч долларов.

Мобильный видеошоппинг в Packagd

Идея мобильного шоппинга с продолжением пришла к Эрику Фенгу, когда он увидел видеоролики, где люди делятся на камеру своими впечатлениями о товаре при распечатывании только что сделанных покупок — так называемый жанр unbox.

По данным Google, таких видео просматривается до 10 млрд раз в месяц, и 62% их зрителей после просмотра ищут этот товар. Фенг создал платформу, объединяющую магазин и видеосервис, в который привлек лидеров мнений вышеупомянутого жанра.

Потребители смотрят ролики в приложении и в нем же совершают покупки рекламируемых там продуктов, просто нажав на кнопку «добавить в корзину», как в видеоигре. Их подкупает элемент шоу и возникает доверие к рекламируемому продукту, когда о нем рассказывают видеоблогеры.

Покупки доступны совершеннолетним жителям США через мобильные устройства Apple. Первым крупным клиентом Packagd стала Microsoft, после чего потянулись и другие. Объем привлеченных инвестиций составил $ 7,5 млн.

Персонифицированная реклама от Kiip

Идея стартапа возникла в 2010 году у разработчика Брайана Вонга после того, как он заметил, что игры на переносных устройствах часто прерываются на раздражающую баннерную рекламу. Плохо действующая стратегия показа объявлений явно нуждалась в корректировке. Он предположил, что потребитель будет смотреть рекламу, если ему дать за это конкретное вознаграждение: прибавление очков в игре, скидки на товары или другие бонусы.

Стартап предлагает рекламодателям делать клиенту персонифицированные предложения. Проект использует «маркетинг моментов», то есть та или иная реклама показывается при самом оптимальном миге для каждого конкретного бренда. Например, человек написал в чате игры, что собирается в отпуск, потом победил в игре или прошел уровень и в этот положительный момент видит скидочный купон на солнцезащитные очки, одежду или косметические средства.

За прошлый год Kiip задействовал около 5 тысяч приложений, в которые играют на 150 млн устройств. Ежедневно показывается от 2 до 3 млн рекламных предложений. Реклама с Kiip получается ненавязчивой, поощряет разумные решения пользователя в нужный момент и эффективно продвигает бренды клиентов, среди которых Coca Cola, Johnson&Johnson, BMW, Ford, Hasbro, Macy's, McDonald's, Pepsi, Procter & Gamble, Sony Music, Unilever, Amazon и другие.

Последние и вовсе стали одним из инвесторов проекта, который с года основания вырос с $ 300 тысяч до $ 32 млн.

Рекламная блокчейн-экосистема BitClave

Компания основана в 2016 году разработчиком Александром Бессоновым. Задача — убрать посредников (Google, Facebook и других форвардов рекламного поля) между покупателем и продавцом, усовершенствовать принципы хранения данных пользователей поисковыми службами.

По задумке организаторов объявления должны доходить до реального потребителя, обходя ботов, спамеров, хакеров и служб накрутки, которые снижают эффективность рекламы вполовину.

Бессонов предлагает децентрализованное хранение информации на базе блокчейн, гарантируя полноту данных и их безопасность. Клиенты могут сами настроить службу под себя: защищать персональную информацию, просматривать только интересующую рекламу и раскрывать свои данные разрешенным пользователям, получая за это компенсацию. В прошлом году запущен поисковик Active Search Ecosystem (BASE). Он позволяет монетизировать каждый релевантный запрос.

К 2022 году BitClave планирует работать на всех основных рынках и присоединить до 50 млн пользователей. Для них уже разработана своя криптовалюта — Cat токен в сети Ethereum, который стоит около $ 0,22, а его количество может доходить до 2 млрд. За 2017 год было привлечено $ 25,5 млн.

Компромисс по блокировке рекламы от Sourcepoint

В 2015 году разработчик Бен Барокас придумал, как избавляться от блокировки объявлений. Его проект предлагает компромиссные решения. Клиент может подобрать лучший вариант снятия блокировки рекламы и рекомендовать его посетителю сайта: попросить платную подписку на контент, принудительно показать объявления, поощрить за просмотр рекламы или предложить выбор.

Например, за три просмотренных баннера посетитель сможет прочитать три эксклюзивных текста. Идею прежде других оценили медиа: AOL, Dennis Publishing,TIME, Die Zeit, The Guardian, Business insider и другие. Инвесторами стали Spark Capital, Foundry Group, Greycroft, Northzone и другие. Общий объем вложений составил $26 млн.