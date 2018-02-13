Телеканал ТНТ4 запустил коллаборацию с социальной сетью





Телеканал ТНТ4 и ВКонтакте объявили о совместном проекте, в котором пользователи соцсети проголосуют за шоу, которое в дальнейшем останется в телеэфире. Определять победителя будут по количеству голосов и времени просмотра пилотных выпусков каждого шоу во ВКонтакте.

Аудитории предложат два новых комедийных проекта ТНТ4 — «Прожарка», в котором молодые стендап-артисты «прожаривают» знаменитостей (первый гость — Ольга Бузова), и «Сэлфи», в котором комики путешествуют по миру.

Премьера «пилотов» пройдет на ТНТ4 и в сообществе телеканала во ВКонтакте 18 февраля. Затем будет пользовательское онлайн-голосование, результаты которого объявят 1 марта.

«ВКонтакте проходит всё больше видеопремьер: от реалити-шоу до сериалов. Более того, теперь телеканалы доверяют эфирную сетку пользователям VK. Мы заранее посмотрели проекты «Прожарка» и «Сэлфи» и убедились, что эти шоу обязательно найдут своих поклонников среди нашей аудитории. Теперь выбор за пользователями», — сказал директор по работе с партнёрами ВКонтакте Константин Сидорков.



Телеканалы все чаще делают подобные совместные проекты с интернет-площадками. Например, Первый канал определял исполнителей, которые появятся в эфире в новогоднюю ночь 2018, путем голосования в Одноклассниках.

В августе прошлого года телеканал ТВ-3 и ВКонтакте запустили продолжение проекта «Быть или не быть». В нем режиссеры снимали пилотные серии сериалов, а зрители выбирали, запускать их в производство или нет.

Напомним, ВКонтакте наращивает самостоятельное производство видеоконтента. Представители соцсети уже отмечали, что это единственный способ конкурировать с другими площадками. В прошлом году во ВКонтакте появилось несколько собственных шоу.