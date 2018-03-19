Серия ироничных роликов рассказывает о ключевых преимуществах сервиса

Креативная команда «Яндекс.Маркета» создала серию ироничных рекламных роликов под слоганом «Ищите лучшие цены», чтобы напомнить о ключевых преимуществах площадки выбора товаров.

Перед компанией стояла задача интересно и с юмором рассказать о возможности выбрать лучшие цены в разных товарных категориях среди более 20 000 магазинов, представленных на «Яндекс.Маркете».

Новая рекламная кампания построена вокруг инсайта: «когда вы купили то, о чем мечтали, да еще и по лучшей цене, вы не захотите с этим расставаться». Главные герои роликов не могут нарадоваться своим выгодным покупкам. И уж тем более не хотят ими ни с кем делиться.

«Ежедневно несколько миллионов человек используют „Яндекс.Маркет“, чтобы сравнивать и выбирать товары. В последнее время мы много работали над продуктом, развивали новые товарные категории и контент на нашем сервисе. Сейчас мы готовы рассказать о наших преимуществах и пригласить новых пользователей на наш сервис. Для новой ТВ-кампании мы решили сосредоточиться на самом главном преимуществе „Яндекс.Маркета“ для каждого пользователя — возможности найти и выбрать товары по лучшим ценам. Ролики получились с юмором и про мечту — вернее, про товары мечты, которые куплены по лучшим ценам!» — поясняет Влад Свириденко, директор по маркетингу «Яндекс.Маркета».

Ролики созданы совместно с агентством BBDO Moscow.

«У команды „Яндекс.Маркета“ весьма амбициозные планы и мы рады примкнуть к ним, чтобы вместе создать яркие креативные решения, которые помогут эффективно достичь всех намеченных бизнес целей», — рассказал Алексей Федоров, Executive Creative Director, BBDO Moscow.

TTL-кампания будет состоять из четырех видеороликов, первые два из них появятся на ТВ уже сегодня, 19 марта. Чтобы добиться максимально широкого покрытия, были выбраны самые охватные инструменты: коммуникация развернется на ТВ, в интернете и в социальных сетях.

Состав творческой группы:

«Яндекс.Маркет» (клиент)

Владислав Свириденко — Marketing Director Яндекс. Маркет

Екатерина Непомнящая — Brand Marketing Group Head Яндекс. Маркет

Марина Дядина — Brand Manager Яндекс. Маркет

BBDO Moscow (креатив)

Алексей Федоров — Executive Creative Director

Наталья Цыганова — Managing Director

Алексей Литовка — Art Director

Петр Мартюк — Copywriter

Кристина Крушинская — Group Account Director

Елена Казак — Senior Account Manager

Артемий Семёнов — Producer

Анастасия Никольская — Producer Assistant

Анна Хитько — Senior Planner

Александра Сагалович — Digital Excellence Director

Клавдия Назаренко — Senior Digital Planner

Bazelevs Production (продакшн)

Леонид Горенштейн — Director

Дмитрий Лобков, Марианна Ларинина — Producer