Пополнение в рядах знаменитых хомяков бренда



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Корейский автопроизводитель KIA и американское агентство David&Goliath выпустили очередное забавное видео о приключениях хомяков в рекламе KIA Soul.

Ролик является продолжением масштабной рекламной кампании для продвижения гибридной модели кроссовера с участием известных пушистых героев. Теперь у них появился малыш по имени Турбо, символизирующий мощный турбодвигатель новой Soul Turbo.

По сюжету ролика новорожденный хомяк, ловко обходя препятствия, сбегает от персонала и охраны роддома. Результатом побега становится настоящий хаос, который грызун устраивает в медицинском центре. После чего он прыгает с крыши и попадает в машину KIA Soul нового поколения, в которой едут хомяки. Ролик снят в манере современных боевиков и гонок преследования.

Знаменитые грызуны участвуют в рекламных роликах компании KIA с 2009. Хомяки не только положительно сказались на продажах автоконцерна, но и стали частью поп-культуры в США.