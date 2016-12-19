Производитель будет продавать авто на одной платформе с Renault и Mitsubishi



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В 2018 году Renault и Mitsubishi перестанут разрабатывать собственные платформы для электромобилей и начнут использовать платформу Nissan, на которой та выпускает модель Leaf. Партнеры пришли к выводу, что независимая разработка не позволяет им получать преимущества от возможной синергии. Компании также планируют унифицировать другие компоненты, в том числе аккумуляторы.

Закупки у одних и тех же поставщиков позволят им сократить расходы. Дизайн у каждого производителя останется свой, сообщает RNS. Благодаря объединению усилий Nissan сможет снизить цены на электромобили на 20%. Компания рассчитывает, что самый дешевый вариант обойдется в 17 тысяч долларов. В результате электромобили Nissan будут так же дешевы, как и ее автомобили на обычном топливе.

Nissan и Renault контролируют наибольшую долю мирового рынка электромобилей – они продали 370 тысяч таких машин. До сих пор партнеры разрабатывали свои электромобили (Leaf и Zoe) независимо друг от друга.