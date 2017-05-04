Компания превратила меню в таблицу для проверки зрения



Скриншот видеоролика

Компания Nikon производит не только фототехнику, но и очковые линзы для коррекции зрения. Придумать креативную рекламу для такой продукции довольно сложно, но Nikon Verres Optiques (французское подразделение Nikon Lenswear) нашло выход из положения.

Парижское агентство Altmann+Pacreau придумало для бренда необычный фудтрак с меню в виде таблицы, которую каждый человек видел в кабинете офтальмолога. Только вместо набора букв там указаны ингредиенты. Крупнее всего — булки и салат, самым мелким шрифтом набраны «чеддер» и «мясо».

Таким образом, люди с хорошим зрением (или с хорошими линзами) получали полноценный бургер, поскольку могли прочитать весь список. Остальным предлагали пройти проверку зрения в соседнем фургоне. Как объясняют организаторы, цель их акции — мотивировать людей на прохождение теста, ведь они часто откладывают эту процедуру, оправдывая себя нехваткой времени и придумывая другие отговорки. Благодаря Nikon за 10 дней свое зрение проверило около 5 тысяч человек.