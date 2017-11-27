Несмотря на действующие ограничения, до 90% ассортимента сигарет продается ниже указываемой на пачках максимальной розничной цены



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Производители табачной продукции в борьбе за потребителя стараются минимизировать рост стоимости на свою продукцию. В этом году демпинг на табачном рынке достиг максимального за последние годы значения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Nielsen.

По данным исследования, если в 2014 году разница была 5%, то в этом году она достигла уже 14,5%. В сетевой рознице различие еще заметнее — за это время оно увеличилось с 6% до 15,8%.

Производитель указывает минимальную розничную цену на пачке, направляет эту информацию в налоговые органы и уплачивает акциз с этой цены. Принятый в 2013 году закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» запрещает любые скидки на сигареты, но допускает продажу сигарет до 25% ниже минимальной цены.

Эта юридическая коллизия в законе позволяет трактовать продажу сигарет в рознице по цене ниже максимальной, как скидку, хотя законодательство это прямо запрещает. Представитель одной из сетей утверждает, что инициатором снижения цен выступают сами производители. «Как правило, они ведут ценовые войны в нижнем и среднем ценовых сегментах, где потребитель более чувствителен к изменению стоимости»,— говорит он.

В одной из крупных розничных сетей рассказали, что в ее магазинах ниже минимальной цены продается 85–90% табачной продукции.

«Из-за роста акциза цены на продукцию становятся все выше и выше, а маркетинговых инструментов убеждать потребителя делать выбор в пользу той или иной марки не осталось. Поэтому при снижении общего объема потребления производителям важно отстоять долю рынка»,— сообщает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.

В «Агроком», включающий крупного производителя «Донской табак», подтверждают, что именно крупнейшие табачные компании в этом году активизировали акции по снижению цен на свою продукцию. Это связывают со вступившими в силу в 2016 году поправками к Налоговому кодексу, согласно которым производители сигарет должны платить дополнительный акциз по коэффициенту 1,3 с той продукции, которая реализуется в любой из месяцев в период с 1 сентября по 31 декабря сверх среднемесячного объема прошлого календарного года. Таким образом в конце 2016 года компании создавали беспрецедентные стоки: в декабре было выгружено 92 млрд сигарет, притом что всего в России за прошлый год произведено 336 млрд сигарет.

«В итоге в начале года компании, создав запасы на длительный период времени, сидели с замороженными деньгами. А так как эти запасы распродавались небыстро из-за роста контрабанды и сокращения потребления легальной продукции, то лидеры рынка решили стимулировать спрос за счет снижения цен»,— объясняют в компании.

По словам представителей «Донского табака», у них не было ресурсов ввязываться в ценовую войну, поэтому компания существенно пострадала от демпинговых акций конкурентов.

Косвенное подтверждение существования в России ценовых войн между табачными производителями есть в отчетности JTI за первый квартал 2017 года: в ней компания объясняет снижение доли рынка более низкими ценами у конкурентов в СНГ, а также негативным эффектом от корректировки товарных запасов.