Платформа Everyday Price and Promo Analytics позволит анализировать потребительское поведение в категории FMCG

Компания Nielsen сообщила, что запускает в России автоматизированную платформу для анализа ценовой и промо эластичности продуктов FMCG категорий Everyday Price and Promo Analytics (EDA).

Специально разработанный алгоритм использует данные ритейл-аудита Nielsen и вычисляет влияние регулярной цены, промоцены, а также действий конкурентов на продажи каждой товарной позиции. Основным преимуществом решения является автоматизированный подход к вычислениям и непрерывный доступ к инсайтам в онлайн-режиме.

Решение EDA позволяет находить быстрые ответы на следующие вопросы:

какое влияние на продажи оказывает изменение цены или проведение промо;

насколько эффективна текущая ценовая и промостратегия;

какие продукты являются драйверами роста в объемном и стоимостном выражении;

как корректировать ценовую стратегию для максимизации результатов в текущей рыночной ситуации.

«Управление ценой и промо не должно быть игрой наугад. Изменение цены может как приумножить продажи вашего бренда, так и дисконтировать все ваши усилия. Исход зависит от того, насколько правильно была выстроена стратегия. Особенно это актуально сегодня, в условиях стагнации спроса на товары повседневного спроса. Именно поэтому решения должны приниматься быстро, а ценовая стратегия корректироваться в живом режиме. Чтобы помочь нашим клиентам свести риски к минимуму, мы разработали автоматизированную платформу Everyday Price and Promo Analytics. Этот инструмент создан для того, чтобы быть всегда под рукой, помогать нашим клиентам принимать точные решения и вовремя вносить корректировки в свои стратегии в области цены и промо», — комментирует Константин Локтев, директор по аналитике и консалтингу, Nielsen Россия.