Исследовательская компания выяснила, продукцию каких производителей выбирают покупатели из разных стран



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Потребители больше заинтересованы в покупке товаров FMCG-категорий у международных компаний, чем у локальных производителей. При этом локальным маркам доверяют при выборе молочной продукции, печенья, минеральной воды и мороженого. К такому выводу пришли аналитики Nielsen в рамках глобального исследования об отношении потребителей к происхождению производителя.

Чаще всего потребители в мире выбирают продукцию глобальных компаний в непродовольственных категориях, таких как, как детские подгузники и питание. Международным производителям отдается предпочтение и в категории витаминов, кормов для животных, средств для гигиены, энергетических напитков.

В вопросе о свежей продукции, продающейся на развес, в предпочтениях россиян лидируют локальные марки: при выборе свежих фруктов и овощей 64% предпочтут отечественных производителей, свежего мяса, рыбы и яиц — 55%, выпечки — 79%.

В топ-3 категорий товаров повседневного спроса (FMCG), в которых российские потребители преимущественно выбирают отечественных локальных производителей, входят молочная продукция, мороженое и минеральная вода, следует из исследования Nielsen.

При этом в топ-3 производителей в категории молочной продукции по доле продаж в натуральном выражении вошли Danone, Pepsico и частные марки сетей, в категории мороженого — Unilever, частные марки и «Айсберри», в категории минеральной воды — частные марки, «Боржоми» и «Меркурий». Стоит отметить, что из вышеперечисленных производителей только частные марки, «Айсберри» и «Меркурий» являются российскими, в то время как остальные — международными.

«Совершая покупки в таких категориях, как молочная продукция, мороженое и минеральная вода, российский потребитель ориентируется не только на цену, но и на свежесть, а значит и на место производства. То, что при выборе такой продукции россияне говорят, что стремятся покупать продукцию отечественных производителей, а данные реальных продаж показывают, что наибольшим спросом пользуются не только российские производители, но и глобальные компании, говорит об удачном позиционировании последних. Крупнейшие бренды Danone и Pepsico, такие как «Простоквашино», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо», отдельные бренды «Инмарко», принадлежащего Unilever, эффективно используют знакомые российскому потребителю мотивы в рекламе и упаковке.Более того, эти компании имеют заводы на территории России и преимущественно используют российское сырье», — комментирует Владислав Андреев, руководитель группы по работе с клиентами, Nielsen Россия.

Исследование отношения потребителей к происхождению бренда проводилось в мае 2017 года среди более чем 31 000 онлайн-потребителей в 63 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки. Исследование основано на опросе только имеющих доступ к выходу в интернет потребителей. Квота была измерена таким образом, чтобы быть репрезентативной относительно онлайн-потребителей в каждой стране.