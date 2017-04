Корпорация стремится снизить зависимость от интернет-гигантов



News Corp инвестировал в сервис Unruly, купленный в 2015 году, с прицелом на развитие programmatic направления. В первую очередь, корпорацию Руперта Мердока интересуют премиальные маркетплейсы (PMP), которые позволяют минимизировать количество сомнительного трафика и гарантируют, что информационное окружение баннера или объявления не повлияет на контекстную безопасность бренда (brand safety).

Привлеченные средства пойдут, в частности, на расширение штата. Unruly планирует нанять специалистов по данным, аналитике, технологиям и инновациям. Новейшие разработки рекламной платформы связаны с изучением эмоционального отклика. С помощью инструмента Unruly EQ оцениваются характеристики видеорекламы, наиболее важные для вовлечения зрителей. Речь идет о таких эмоциях, как счастье, радость, удивление, вдохновение, гордость, удивление, грусть, ностальгия и других. Система определяет, какие сайты вызывают те или иные эмоции. Учитывается, например, как часто там употребляются слова «щенок» и «малыш».

Анализ контента осуществляется на сотнях сайтов, входящих в партнерскую сеть Unruly, среди которых The Times, The Sun, MailOnline, UniLad и The Huffington Post. Рекламодатели могут покупать рекламу на основе эмоциональной карты через специальную SSP. У Unruly также есть частная биржа, на которой продается вертикальная видеореклама — данный тренд связан с популярностью Snapchat. Однако это далеко не все, и компания готова предложить маркетплейсы под любые задачи клиента.

Сейчас многие издатели отказываются от PMP, которые не приносят денег. Новая функция для таргетинга — эмоциональное состояние — вполне может заинтересовать и продавцов, и покупателей инвентаря, а также придать импульс рынку. Глобальная цель издателей заключается в том, чтобы вернуть контроль над рекламными бюджетами, большая часть которых достается гигантам Google и Facebook. Паблишеры заинтересованы в монетизации данных, имеющихся в их распоряжении. В первую очередь, речь идет об аудиторных данных.