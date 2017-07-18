Количество абонентов сервиса перевалило за 100 млн



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Американский провайдер потокового вещания Netflix зафиксировал прирост числа новых абонентов на 5,2 млн за второй квартал, а прибыль оправдала рыночные прогнозы, сообщает сервис в квартальном отчёте.

Прирост аудитории значительно превысил ожидания аналитиков и самого сервиса, он стал максимальным с 2011 года. Вместо прогнозируемых 600 тысяч в США и 2,6 млн за пределами, число подписчиков составило 1,07 и 4,2 млн соответственно.

Прибыль сервиса составила 66 млн долларов (15 центов на акцию), годом ранее этот показатель был равен 41 млн долларов (9 центов на акцию). Выручка в рассматриваемом периоде выросла с 2,11 млрд долларов до 2,79 млрд долларов, в то время как аналитики в среднем ожидали повышение до 2,76 млрд долларов.