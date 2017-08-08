Теперь персонажи комиксов «оживут» в фильмах и сериалах компании



Depositphotos

Netflix сообщил о приобретении издательства комиксов Millarworld, основанное британским карикатуристом Марком Милларом.

Netflix планирует «оживить» персонажей комиксов благодаря фильмам, сериалам и детским шоу, которые будут доступны подписчикам сервиса по всему миру. Millarworld продолжит создавать и публиковать новые комиксы и собственные франшизы, но уже под лейблом Netflix.

Представители сервиса заявили, что покупка Millarworld отражает намерение компании «работать с преуспевающими и талантливыми авторами». Марк Миллар отметил, что и для Millarworld не может быть лучшего партнера: «Я так влюблен в то, что делает Netflix, меня очень интересуют их планы. Netflix — это будущее, и у Millarworld не может быть лучшего дома».

«Марк создал вселенную комиксов нового поколения, наполненную знаковыми персонажами, с которыми себя могут сравнить люди по всему миру», — отметил шеф-редактор по контенту Netflix Тед Сарандос. «Мы уже обдумываем создание новых сериалов Netflix с участием супергероев из фантастических рассказов Марка, которые его команда продолжит и дальше создавать и публиковать», — добавил он.

Покупка стала первым приобретением для Netflix за всю ее 20-летнюю историю. Сумма сделки и ее подробности сторонами не разглашаются. Ранее кинокомпании уже покупали производителей комиксов, так, в 1968 году, когда кинокомпания Warner Bros купила DC Comics, а в 2009 году Disney купила Marvel.

Шотландское издательство Millarworld было основано Марком Милларом в 2004 году. Оно выпускает такие комиксы как Wanted, Kick-Ass, Kingsman и Old Man Logan, некоторые из которых уже были киноэкранизированы.