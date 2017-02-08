Онлайн-кинотеатр собирается выйти на рынок атрибутики, основанной на собственном видеоконтенте



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Онлайн-кинотеатр Netflix собирается выйти на рынок игрушек и атрибутики, основанной на собственных фильмах и сериалах сервиса. Информация о вакансии топ-менеджера, в чьи обязанности будет входить курирование данного направления, уже опубликована на сайте компании, сообщает Bloomberg.

В объявлении говорится, что компания ищет специалиста, который будет отвечать за выдачу лицензий для выпуска книг, комиксов и игрушек, основанных на ТВ-продукции Netflix. Кроме того, источники агентства сообщили, что онлайн-кинотеатр обратился к своим партнёрам с вопросом о получении прав на выпуск товаров из фильмов и сериалов, принадлежащим другим ТВ-студиям, но выпущенным Netflix.

«Мы хотим, чтобы лицензированная атрибутика помогала продвижению наших продуктов, и они оставались актуальными и модными на более длительное время», - отметили в пресс-службе Netflix.

Ранее онлайн-кинотеатра уже запускал подобный проект совместно с компанией Hot Topic Netflix, в рамках которого продавались футболки, кружки, кепки и украшения, по мотивам снятого компанией сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).