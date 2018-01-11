Стоимость сделки оценивается в 2,8 млрд долларов

Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, планирует продать американский бизнес по выпуску кондитерских изделий итальянской компании Ferrero за $2,8 млрд, сообщает Bloomberg.

Впервые Nestle заявила о намерении продать американское подразделение по выпуску шоколадных батончиков в июне. По итогам 2016 года выручка кондитерского бизнеса заметно снизилась и составила около 915 млн долларов. За покупку компании боролись гиганты кондитерской индустрии Hershey и Ferrero, но последний активнее вёл диалог о цене сделки. Таким образом, компании могут подписать соглашение уже в воскресенье, 14 января.

В число брендов американского подразделения Nestle по выпуску кондитерских изделий входят популярные на внутреннем рынке бренды шоколада Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, SkinnyCow, Raisinets, Chunky, OhHenry! и SnoCaps, локальные бренды других кондитерских изделий, в том числе SweeTarts, LaffyTaffy, Nerds, FunDip, PixyStix, Gobstopper, BottleCaps, Spree и Runts, а также международный бренд шоколада Crunch.