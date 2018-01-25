После 20 лет сотрудничества с холдингом рекламными партнерами могут стать другие агентства





Shell начала пересмотр глобального креативного и медиабизнеса, сообщает The Drum. Последние двадцать лет нефтегазовый гигант работал с агентствами JWT и MediaCom, входящими в рекламный холдинг WPP. JWT получило глобальный креативный аккаунт в 1997 году, MediaCom начинало в 2001 году с британского бизнеса, а через несколько лет выиграло глобальный тендер.

Для обслуживания крупного клиента MediaCom создало подразделение Team Media for Shell, которое занималось планированием и закупками в интересах розничного бизнеса, а также корпоративной рекламой.

Представитель J Walter Thompson и WPP заявил, что они гордятся работами, которые партнеры в течение двух десятилетий создавали для Shell. JWT, в частности, отвечало за запуск кампании #MakeTheFuture, посвященной экологическим инициативам бренда. Агентство планирует участвовать в процессе пересмотра и расценивает его как возможность укрепить отношения с клиентом.

Это не единственный пересмотр для агентств WPP. Недавно Mindshare потеряло глобальный медиааккаунт Jaguar, а в ближайшем будущем его ждет ревью в HSBC.