Японский бренд Nitto стал официальным партнёром хоккейного клуба «Спартак»

Nitto и Nectarin сняли рекламу с автомобильными шинами и хоккеем, продемонстрировав силу болельщиков. Ролик будет использоваться в рамках имиджевой кампании бренда в Интернете, в социальных сетях и на ТВ боксах на домашних матчах ХК «Спартак».

Слоган японского бренда Nitto – «Шины, которые меняют всё». Чтобы подкрепить столь амбициозное обещание, бренд вышел за пределы дороги и ступил на лёд, став официальным партнёром ХК «Спартак».

Разработать видео об этом необычном союзе поручили digital-агентству Nectarin.

Ролик должен был решать ряд задач:

объединить шины с хоккеем в рамках креативной концепции

органично интегрировать слоган

отстроиться от конкурентов

быть свободным от шаблонов и западных продакшенов

Креативная команда Nectarin съездила на несколько матчей клуба, чтобы проникнуться настроениями аудитории и найти необходимые зацепки для креатива. Идея родилась в полевых условиях, когда между брендом с мужской коммуникацией и брутальной игрой оказалось связующее звено – болельщики.

В центре ролика – хоккейный матч. За ним следят механики в автомастерской, напряженно постукивая по шинам на мотив кричалки «Спартак – чемпион!». С них начинается грандиозный шинно-музыкальный перфоманс, в который с каждой секундой вплетаются новые неожиданные персонажи: гротескные хулиганы, типичные болельщики, самураи. Каждый герой взаимодействует с шинами на свой манер.

В финале герои сходятся у стадиона, и болельщики под сообщением «Nitto меняет ход игры» демонстрируют, на что они способны.

Ролик будет использоваться в рамках имиджевой кампании бренда в Интернете, в социальных сетях и на ТВ боксах на домашних матчах ХК «Спартак».

«Сначала мы опешили от поставленной задачи: шины и хоккей? Что с этим делать? Перемешать, но не взбалтывать? Но после обязательной программы креативных конвульсий родилось мощное и удивительно логичное решение: объединить две материи реальными героями улиц и стадионов – болельщиками. Благодаря доверию клиента и поразительной трудоспособности съемочной команды мы получили ровно тот ролик, который задумывали. А девчонка, которая в кадре томно принимает ванну в шине, вообще героиня – на момент съемок температура в Москве опустилась ниже ноля, и вода остывала мгновенно! Вот через такие тернии к победе», – рассказывает креативный директор Nectarin Елена Трунова.

«Нестандартная коммуникация в очень консервативной категории, это то, чего мы хотели добиться. Рассказать о шинах через яркую и эмоциональную историю – это найти ключ к сердцу мужской аудитории!», – добавляет менеджер по маркетингу Nitto Юлия Князева.

Состав творческой группы:

Nectarin

Креативный директор – Елена Трунова

Арт-директор – Ольга Мазур

Сценарист, копирайтер – Дмитрий Перцов

Продюсер – Сергей Дапкус

Аккаунт менеджер – Роман Жаворонков

Аккаунт директор – Антон Стродт

Nitto

Юлия Князева – менеджер по маркетингу

Анастасия Бородулина – специалист по маркетингу

Bulber production

Режиссер – Михаил Денн

Оператор-постановщик – Сергей Твердов

Продюсер – Евгений Синяев

Асистент продюсера – Оля Гуркина

Второй режиссер – Мария Платнова

Режиссер монтажа – Владимир Ковалев

Художник постановщик – Николай Киреев

Светооператор – Артур Вануни

Композитор – Илья Андрус

Звукорежиссер – Роман Шевцов

Стилист – Ника Шабашова

Грим – Дарья Дзюба

Hebikan - Кендо клуб

Оператор Movi – Кирилл Зунин

Оператор Коптер – Дмитрий Краснов / Александр Визгалова

Администратор – Игорь Мальцев