Nitto и Nectarin сняли рекламу с автомобильными шинами и хоккеем, продемонстрировав силу болельщиков. Ролик будет использоваться в рамках имиджевой кампании бренда в Интернете, в социальных сетях и на ТВ боксах на домашних матчах ХК «Спартак».
Слоган японского бренда Nitto – «Шины, которые меняют всё». Чтобы подкрепить столь амбициозное обещание, бренд вышел за пределы дороги и ступил на лёд, став официальным партнёром ХК «Спартак».
Разработать видео об этом необычном союзе поручили digital-агентству Nectarin.
Ролик должен был решать ряд задач:
- объединить шины с хоккеем в рамках креативной концепции
- органично интегрировать слоган
- отстроиться от конкурентов
- быть свободным от шаблонов и западных продакшенов
Креативная команда Nectarin съездила на несколько матчей клуба, чтобы проникнуться настроениями аудитории и найти необходимые зацепки для креатива. Идея родилась в полевых условиях, когда между брендом с мужской коммуникацией и брутальной игрой оказалось связующее звено – болельщики.
В центре ролика – хоккейный матч. За ним следят механики в автомастерской, напряженно постукивая по шинам на мотив кричалки «Спартак – чемпион!». С них начинается грандиозный шинно-музыкальный перфоманс, в который с каждой секундой вплетаются новые неожиданные персонажи: гротескные хулиганы, типичные болельщики, самураи. Каждый герой взаимодействует с шинами на свой манер.
В финале герои сходятся у стадиона, и болельщики под сообщением «Nitto меняет ход игры» демонстрируют, на что они способны.
Ролик будет использоваться в рамках имиджевой кампании бренда в Интернете, в социальных сетях и на ТВ боксах на домашних матчах ХК «Спартак».
«Сначала мы опешили от поставленной задачи: шины и хоккей? Что с этим делать? Перемешать, но не взбалтывать? Но после обязательной программы креативных конвульсий родилось мощное и удивительно логичное решение: объединить две материи реальными героями улиц и стадионов – болельщиками. Благодаря доверию клиента и поразительной трудоспособности съемочной команды мы получили ровно тот ролик, который задумывали. А девчонка, которая в кадре томно принимает ванну в шине, вообще героиня – на момент съемок температура в Москве опустилась ниже ноля, и вода остывала мгновенно! Вот через такие тернии к победе», – рассказывает креативный директор Nectarin Елена Трунова.
«Нестандартная коммуникация в очень консервативной категории, это то, чего мы хотели добиться. Рассказать о шинах через яркую и эмоциональную историю – это найти ключ к сердцу мужской аудитории!», – добавляет менеджер по маркетингу Nitto Юлия Князева.
Состав творческой группы:
Креативный директор – Елена Трунова
Арт-директор – Ольга Мазур
Сценарист, копирайтер – Дмитрий Перцов
Продюсер – Сергей Дапкус
Аккаунт менеджер – Роман Жаворонков
Аккаунт директор – Антон Стродт
Nitto
Юлия Князева – менеджер по маркетингу
Анастасия Бородулина – специалист по маркетингу
Bulber production
Режиссер – Михаил Денн
Оператор-постановщик – Сергей Твердов
Продюсер – Евгений Синяев
Асистент продюсера – Оля Гуркина
Второй режиссер – Мария Платнова
Режиссер монтажа – Владимир Ковалев
Художник постановщик – Николай Киреев
Светооператор – Артур Вануни
Композитор – Илья Андрус
Звукорежиссер – Роман Шевцов
Стилист – Ника Шабашова
Грим – Дарья Дзюба
Hebikan - Кендо клуб
Оператор Movi – Кирилл Зунин
Оператор Коптер – Дмитрий Краснов / Александр Визгалова
Администратор – Игорь Мальцев