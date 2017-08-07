После завершения акции медкомпания презентует портрет здоровья сотрудников медиасферы России



Depositphotos

В августе медицинская компания «Инвитро» проводит акцию «Не жди дедлайн» для специалистов медиасферы, в рамках которой можно пройти обследование здоровья за один рубль. По её итогам будет составлен портрет здоровья российских коммуникаторов.

В компании считают, что СМИ - одна из самых стрессовых сфер деятельности, и поэтому приглашает журналистов, рекламщиков, редакторов и маркетологов пройти комплексное лабораторное обследование, чтобы выяснить, в каком состоянии находится их организм. Работники медиаагентств смогут проверить работу почек, печени, щитовидной железы и обмен веществ, зависящих от уровня стресса. Исследования помогут выявить вредные последствия алкоголя и стресса на ранних стадиях. Уровни глюкозы и холестерина покажут, как питание и образ жизни влияют на работу внутренних органов. Всего в рамках проекта компания предоставит участникам возможность за 1 рубль сдать более 10 анализов, специально подобранных с учётом специфики медийного образа жизни.

«Люди, которые занимаются коммуникациями в России — ответственны. Они понимают, что их влияние на общественное мнение очень высоко. Мне очень радостно, что ведущие ассоциации и агентства с большим энтузиазмом откликнулись на нашу инициативу и поддержали акцию «Не жди дедлайн». То, что своим примером мы покажем правильный процесс взаимодействия со своим организмом, расскажем, как правильно работать с получаемой информацией, очень важно. Я рад, что это сделают люди, которые формируют общественное мнение, — это важный шаг как для индустрии, так и для всей страны»,— сообщает директор по корпоративным коммуникациям «Инвитро» Антон Буланов.

Для того чтобы обследоваться, достаточно прийти в любое отделение «Инвитро» и показать удостоверение или любой другой документ сотрудника СМИ. Для акции выбран хештэг #неждидедлайн, по которому можно найти информацию о мероприятии. Акцию уже поддержали Российская ассоциация по связям с общественностью, Российская ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, а также Гильдия маркетологов.

Акция продлится месяц — с 31 июля по 31 августа. После её завершения «Инвитро» презентует портрет здоровья сотрудников медиасферы России.