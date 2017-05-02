А почему, нужно догадаться самостоятельно



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Телеканал "Мир" провел рекламную кампанию "Не только первые лица". Ее лицом стал черный лабрадор. При этом зрителям самим нужно догадаться, почему выбран именно этот образ.

Начиная с 1 мая рекламные digital-билборды телеканала «МИР» можно увидеть на главных магистралях столицы, а 9-го мая баннеры появятся в метрополитене.

Рекламная кампания проходит в рамках мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею Телерадиокомпании «Мир». Она рассчитана на несколько месяцев. Помимо digital-платформ и метро, реклама телеканала появится на общественном транспорте и стандартных билбордах. Рекламные кампании под слоганом «Не только первые лица» пройдут и в странах СНГ, где также вещает телеканал.

На правах рекламы