Американский вещатель нашел канал для выхода на международную арену



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Американская вещательная компания NBC Universal приобрела 25% акций телеканала Euronews за 30 млн долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам председателя совета директоров новостного подразделения NBC Энди Лэка, телеканал давно стремится к тому, чтобы его влияние на международном уровне было сопоставимо с влиянием и репутацией в США. А покупка доли в Euronews позволит американской компании достичь своей цели. Объединив силы с европейским каналом, в котором работают около 500 журналистов, NBC сможет потенциально расширить свою аудиторию дополнительно на 277 млн домовладений в 13 странах Европы, Африки и Ближнего Востока.

На должность первого президента международного подразделения телесети, которое получит название NBC News International, назначена британская журналистка Дебора Тёрнесс, занимавшая пост президента NBC News. В свою очередь ее кресло займет Ной Оппенхейм.

Медиахолдинг NBC Universal является дочерней компанией американской медиакорпорации Comcast и включает в себя телекомпании NBC News, NBC News International, NBC Sports и другие.

Euronews — европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведет трансляцию на 13 языках в более 150 странах мира, включая Россию. В настоящий момент канал принадлежит американскому телекоммуникационному конгломерату Comcast.