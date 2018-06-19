Люди среднего класса должны зарабатывать не менее 121 тыс. руб в Москве и не менее 60 тыс. руб в регионах

Для того чтобы считаться средним классом в Москве необходимо зарабатывать от 121 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, для регионов минимальная зарплата для причисления к среднему классу составляет 60 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Согласно исследованию, люди среднего класса имеют доходы, которые позволяют им иметь недвижимость и автомобиль. Они не испытывают сложностей с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, выезжают за границу и делают накопления.

Для расчетов минимальных порогов зарплат для причисления к среднему классу аналитики рассматривали стоимость недвижимости в регионе, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах. Текущее потребление оценивалось через стоимость фиксированного набора потребительских товаров для каждого субъекта РФ.

«Ни в коем случае максимум не должен приходиться на текущее потребление: продукты, оплату счетов либо на автомобиль. У нас получается, что в основном во всех федеральных округах средний класс тратит на автомобили и текущее потребление, кроме Москвы», — сказала эксперт АКРА.

Самые больше расходы у столичного среднего класса уходят на жилье (35%), на втором месте — траты на автомобиль (20%), текущее потребление (17%).