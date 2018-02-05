Доля холдинга составила 80%

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории России. В результате сделки на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel будет продаваться реклама, сообщили в пресс-службе группы.

«Партнёрство с мировым игроком Sony расширяет присутствие НМГ в сегменте платного ТВ, дополняя портфель уникальных брендов. Sony Pictures является крупным мейджором, что открывает возможности для потенциального сотрудничества и в других областях», – заявила Генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

«Национальная Медиа Группа» создана в 2008 году и является крупнейшим российским частным медиа-холдингом с бизнес-присутствием во всех медиа-средах. В 2015 году НМГ и Discovery Communications создали совместную компанию «Медиа Альянс», которая занимается дистрибуцией телеканалов Discovery Networks, Eurosport, Turner в России. В 2016-ом холдинг стал владельцем 80% Viasat. В него входят «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал» и «78», газеты «Известия», «Спорт-экспресс», «Metro-Петербург», а также мультимедийный информационный центр IZ.ru.