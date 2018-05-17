Креативную концепцию и визуальные решения разработала команда агентства SmartHeart

ГК «Инград» запустила летнюю рекламную кампанию, основой которой стал новый позиционирующий слоган «Центр — там, где я».

Для выбора подрядчика ГК «Инград» обратилась к нехитрому приему — тендеру.

Задача для агентств была непростая: выбрать территорию и креативную стратегию развития бренда.

Представители «Инград» отмечают, девелопер «играет вдолгую», вкладываясь в построение сильного корпоративного бренда, а не раскручивая лишь локальные бренды отдельных объектов, как это делают многие застройщики на рынке.

В тендере на креативную стратегию приняли участие 7 агентств — среди них и крупные сетевики и специализированные бутиковые агентства. Победу одержало агентство SmartHeart, чей креативный блок имеет опыт работы в сетевых агентствах, а также хорошо знает и понимает рынок недвижимости.

Их идея, по словам «Инград», была самой глубокой, проработанной и яркой.

Серия имиджевых и продуктовых сообщений получит логичное продолжение в следующих ежеквартальных флайтах.

Мы находимся в самом начале пути, но уже сейчас нам кажется, что мы выбрали верное направление.

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Роман Антоновский, креативный директор ГК «Инград» Будем честны, креатив и позиционирование в недвижимости сильно отстают от FMCG-брендов, причем не только в России, но и на Западе. Наша цель — создать в российском девелопменте такой же мощный iconic-brand, как Coca-Cola на рынке напитков, или Adidas на рынке спортивной одежды. Это вызов, ведь рынок недвижимости сейчас очень бодрящий и динамичный. У нас просто нет 5−10 лет на постепенное построение бренда, этот путь нам нужно пройти за 1−2 года.

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