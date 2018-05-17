ГК «Инград» запустила летнюю рекламную кампанию, основой которой стал новый позиционирующий слоган «Центр — там, где я».
Для выбора подрядчика ГК «Инград» обратилась к нехитрому приему — тендеру.
Задача для агентств была непростая: выбрать территорию и креативную стратегию развития бренда.
Представители «Инград» отмечают, девелопер «играет вдолгую», вкладываясь в построение сильного корпоративного бренда, а не раскручивая лишь локальные бренды отдельных объектов, как это делают многие застройщики на рынке.
В тендере на креативную стратегию приняли участие 7 агентств — среди них и крупные сетевики и специализированные бутиковые агентства. Победу одержало агентство SmartHeart, чей креативный блок имеет опыт работы в сетевых агентствах, а также хорошо знает и понимает рынок недвижимости.
Их идея, по словам «Инград», была самой глубокой, проработанной и яркой.
Серия имиджевых и продуктовых сообщений получит логичное продолжение в следующих ежеквартальных флайтах.
Мы находимся в самом начале пути, но уже сейчас нам кажется, что мы выбрали верное направление.
Роман Антоновский, креативный директор ГК «Инград»
Будем честны, креатив и позиционирование в недвижимости сильно отстают от FMCG-брендов, причем не только в России, но и на Западе. Наша цель — создать в российском девелопменте такой же мощный iconic-brand, как Coca-Cola на рынке напитков, или Adidas на рынке спортивной одежды.
Это вызов, ведь рынок недвижимости сейчас очень бодрящий и динамичный. У нас просто нет 5−10 лет на постепенное построение бренда, этот путь нам нужно пройти за 1−2 года.
Станислав Окрух, партнер и бренд-директор агентства SmartHeart
Наша команда провела исследование, сыгравшее важную роль в разработке коммуникационных сообщений. Для выхода на позиционирование были исследованы доступные жилые проекты Москвы и Подмосковья, которые оказались очень похожими друг на друга и безликими. Несмотря на то, что Москва развивается по всем законам урбанистки, многие девелоперы просто не видят необходимости гнаться за трендом «децентрализации» и создания мини-урбанистических единиц.
Проекты ГК «Инград», напротив, отрицают устоявшийся столичный центризм и создают свой собственный инди-москвоцентризм. Каждый проект — это новый центр, вокруг которого будет формироваться своя среда с определенным качеством жизни. Именно поэтому разработанное в SmartHeart сообщение «Центр — там, где я» — должно стать вполне понятным для жителя современной столицы, где центр независим от локации — но там, где «Я».