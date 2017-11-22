НДС с продажи цифровых услуг в России платят более 130 иностранных компаний, включая Apple, Amazon, Google, Alibaba



Depositphotos

Российский бюджет получил около 7 млрд рублей благодаря так называемому «налогу на Google», обязывающему иностранные компании регистрироваться в России как налоговые резиденты и платить НДС в размере 18% с продажи цифровых услуг, сообщает РБК со ссылкой на Михаила Мишустина, главу Федеральной налоговой службы.

Речь идет о принятом в 2016 году законе. Он начал действовать с 1 января 2017 года. Еще на этапе принятия закона предполагалось, что бюджет сможет получать благодаря ему не менее 10 млрд рублей ежегодно. На сегодняшний день «налог на Google» платит 131 компания, включая Apple, Google, Amazon и Alibaba.

«Большие, крупные гиганты в этом смысле настроены на содействие и исполнение налогового законодательства, принципы самоначисления они исполняют, и поэтому там проблем нет. Около 7 млрд руб. сегодня эта 131 компания оплатила добровольно в казну», — сообщил Мишустин.

Крупные компании не уклоняются от выплат, так как «определяют свою налоговую политику как очень прозрачную», тогда как «компании поменьше» — пытаются, отметил он.По итогам первого квартала 2017 года ведомство получило 92 налоговые декларации по уплате НДС на общую сумму около 2 млрд рублей. На учете числились 111 компаний.

При этом некоторые компании включили НДС в стоимость услуг для пользователей, как, например, Apple. В марте этого года компания сообщила своим пользователям, что из-за новых сборов стоимость годовой подписки на «облачный» сервис iTunes Match будет увеличена на 16,3%, до 929 рублей.