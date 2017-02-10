Сенаторы из Совфеда предлагают внести соответствующие нормы в КоАП



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Сенаторы из Совета Федерации подготовили законопроект, вводящий ответственность изготовителей стеклотары, продающих продукцию производителям нелегального алкоголя. Чиновники предлагают ограничивать свободу владельцев таких заводов на срок до двух лет или штрафовать на сумму до 2 млн рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

Сенатор уверен, что тару для нелегального алкоголя делают именно на территории России, поскольку заказывать ее за рубежом для производителей алкоголя нерентабельно. В общей сложности в стране на данный момент функционирует 11 заводов, которые занимаются производством стеклотары для алкогольных напитков. Чтобы в дальнейшем контролировать каждый из них Сергей Рябухин предлагает присвоить им идентификационны й знак, который производители стеклотары должны будут размещать на каждой бутылке.

Однако представители отрасли относятся к данному законопроекту скептически, утверждая, что они не могут знать, что покупатель делает с бутылками после их приобретения. По их мнению, разумнее было бы предъявлять больше требований к компаниям, которые закупают и продают товар, а не к тем, кто всего лишь предоставляет тару для этого.