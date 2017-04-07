Снимки были сделаны в экспедициях к Белым Скалам и к озеру Байкал



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Девять подростков из реабилитационного центра визуальных искусств «FotoCh child & charity» отправились в две экспедиции: к Белым Скалам в окрестностях Сочи и к озеру Байкал. Преодолев суровые горные тропы, они сняли потрясающей красоты фотографии. В рамках проекта «На пределе», реализованного агентством e:mg при поддержке журнала «National Geographic Россия», открылась выставка этих фотографий и состоялась премьера документального фильма. Проект поддержали Максим Виторган, Антон Долин и Алексей Кортнев.

В Аптекарском Приказе Музея архитектуры им. Щусева открылась выставка уникальных фотографий, сделанных подростками из детско-юношеского реабилитационного центра визуальных искусств «FotoCh child & charity». Проект был реализован агентством маркетинговых коммуникаций e:mg при поддержке журнала «National Geographic Россия».

Девять смелых ребят из реабилитационного центра преодолели все страхи и трудности и отправились в экспедиции к Белым Скалам в окрестностях Сочи и к озеру Байкал. Они поднимались в горы, ночевали в северных условиях на острове, где электричество появилось лишь 10 лет назад, и балансировали на краю скалы. Домой ребята привезли фотографии для выставки «На пределе».

«Цель нашего проекта «НА ПРЕДЕЛЕ» - вдохновить людей с диагнозами и без действовать на пределе возможностей и совершать поступки, которые восхищают – как это сделали наши юные участники», - рассказал один из авторов идеи и режиссер документального фильма Максим Колышев.

Кроме фотографий в выставочном зале представлены интерактивные инсталляции, позволяющие посетителям почувствовать себя на месте фотографа. Например, инсталляция «Центр тяжести», находящаяся в постоянном движении, демонстрирует, как чувствуют себя люди с атонически-астатической формой ДЦП. На стенде «Железная хватка» можно почувствовать, как это, удерживать камеру в руках при сильном треморе рук, который наблюдается у 30% больных ДЦП. Посетители могут сами попробовать повторить снимки и узнать, какие истории скрывает за собой каждый кадр.

Максим Колышев, режиссер документального фильма, автор проекта, креативный директор e:mg

Когда мы размышляли о том, в каком формате лучше реализовать проект, мы единогласно решили - это должно быть что-то непростое для обычного человека. Наши подростки – это люди с супер возможностями, невероятными способностями и неисчерпаемым талантом, и мы поняли, что фотоэкспедиция в труднодоступные места поможет наилучшим образом раскрыть их творческий потенциал.



Наш проект называется «На пределе», поскольку всем его участникам приходилось действовать на грани физических и эмоциональных возможностей. Когда мы приехали в каньон, нас накрыл тропический ливень, а в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Техника отказывала, машины буксовали и не желали подниматься в гору, а наши участники были так увлечены процессом фотографирования, что без проблем взбирались по скользким скалам, и привезли совершенно фантастические снимки.



Цель нашего проекта – продемонстрировать, что люди, которых в обществе принято называть ограниченными, могут жить полноценной жизнью, вдохновлять людей с диагнозами и без замечать красоту, радоваться ей и делиться со всеми – как это сделали наши юные участники.

В рамках кампании вышел документальный фильм о проекте, который поддержали актер Максим Виторган, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, российский журналист Антон Долин и шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия» Андрей Каменев.

«Это яростное желание жить, это воля, это мужество. Эти ребята – пример для всех, - комментирует актер Максим Виторган, - фотографии ребят меня впечатлили: это абсолютно профессиональный уровень».

«Иногда поражаешься, насколько чем-то физически ограниченный человек может быть духовно сильнее тебя, - говорит Алексей Кортнев. - Я смотрю на этих ребят – с такими людьми хочется общаться и находиться рядом, потому что они всех вокруг заряжают своей волей к победе».

«Сам я не делю людей на нормальных и ненормальных, обычных и необычных, простых и непростых, - говорит Антон Долин, - Это фотографии сделаны подростками, которые в обществе считаются особенными - и за счет этих особенностей им не предоставляют какие-то дополнительные возможности, а напротив, отбирают у них право на нормальную жизнь. Они на это не согласны – и они хотят делать вещи, на которые многие так называемые «нормальные» люди даже не отважились бы».

Шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия» Андрей Каменев, разработавший маршруты экспедиции, помогал отыскивать интересные ракурсы и живописные места, давал мастер-классы по пейзажной фотографии и делился интересными фактами об окрестностях.

«В подобных экспедициях человек должен быть готов к холоду и всевозможным лишениям, - рассказывает Андрей Каменев, - плюс нужна физическая подготовка: ее ребятам заменил мощный моральный дух. Я думаю, именно такие проекты вдохновят многих решиться – найти свой старый фотоаппарат, выйти из дома и двинуться в путешествие».

Авторы кампании предлагают поддержать проект: достаточно снять пейзаж на смартфон и выложить фотографию в социальные сети с хэштегом кампании #na_predele.

Состав творческой группы

Детско-юношеский реабилитационный центр визуальных искусств FotoCh child & charity (клиент)

При поддержке журнала National Geographic Russia

Агентство маркетинговых коммуникаций e:mg (креатив)

Режиссер – Максим Колышев

Авторы идеи – Антон Мельников, Максим Колышев, Лидия Верес, Любовь Есаян

Сценаристы – Максим Колышев, Лидия Верес, Любовь Есаян

Операторы – Григорий Булкот, Максим Колышев

Операторы коптера – Андрей Каменев, Дмитрий Хрусталев

Монтаж и цветокоррекция – Серафим Сальников

Композитор – Олег Литвишко

Звукорежиссер – Евгений Панкратов

Продюсеры – Надежда Соколова, Анна Петренко

Координатор проекта – Евгения Раева

Руководители проекта – Татьяна Тармогина, Антон Мельников

PR координатор – Екатерина Аннинская

Психолог – Иван Смернин