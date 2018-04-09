Сообщение является частью акции Billboards Beyond Borders «Билборды без границ»

Billboards Beyond Borders — это акция журналистов, которые когда-либо были подвергнуты жесткой цензуре. Инициатива выступает в поддержку прав человека, прав журналиста и свободы слова.

В рамках акции в нескольких городах из самых разных уголков мира были размещены огромные виртуальные билборды с цитатами местных журналистов, так или иначе понесших наказание за свои слова.

В самом центре Москвы, на Красной площади, появился виртуальный билборд с текстом «Быть геем — нормально». Высказывание подписано именем Александра Сутурина, главного редактора газеты «Молодой Дальневосточник», который был оштрафован на сумму в 50 тысяч рублей за интервью с учителем-геем. Учитель был уволен с места работы после того, как стало известно о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Огромное полотно не является подлинным и видно только на Google Maps.

Россия упоминается также на билборде, размещенном в Нью-Йорке, сообщение которого гласит: «Россия выиграла для тебя Белый дом, Дональд Трамп». Автором высказывания является Ребекка Букуолтер-Поза. В отличие от нашего журналиста наказание Ребекки не ударило по ее бюджету — Трамп просто заблокировал её в своем Twitter.