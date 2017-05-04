Российский медиаменеджер Дмитрий Солопов получил права на продажу рекламы издания на кипрском трафике



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Медиаменджер и экс-президент рекламного синдиката Hidalgo Дмитрий Солопов и его партнеры открывают франшизу газеты «Ведомости» на Кипре и будут продавать рекламу на сайте издания специально для кипрской аудитории, сообщает «Коммерсант».

Читатели «Ведомостей», которые заходят на сайт газеты с кипрских IP, уже видят местную рекламу. Кроме того, Солопов и партнёры планируют представить на локальной версии сайта ленту с кипрскими новостями. Остальные материалы «Ведомостей», доступные по подписке, могут быть открыты в зависимости от рекламных сборов, уточнил медиаменеджер. Комментируя передачу прав на трансляцию рекламы кипрской аудитории владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев сказал, что «теперь кипрский трафик будет приоритизирован для местных рекламодателей».

Дмитрий Солопов оценивает текущий кипрский трафик на сайте газеты в 50 тыс. человек при размере русскоязычной аудитории Кипра в 120 тыс. человек.

Сотрудничество между «Ведомостями» и его кипрской франшизой будет строиться на фиксированных отчислениях, но по достижению определенного уровня прибыли возможно использование модели разделения выручки.

Кроме запуска локальной версии «Ведомостей» на Кипре, Солопова и его партнеров – Олегка Гарькавченко и Александра Шлычкова интересует запуск локальных версий «Газеты.ру» и «Lenta.ru». В Rambler&Cо, куда входят оба интернет-издания, подтвердили, что у них запрашивали стоимость выкупа рекламного инвентаря на кипрском трафике, но запуск локальных версий сайтов обсуждался только на теоретическом уровне.

Обновление: Владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев написал на своей странице в Facebook, что издание на открывает «филиал», «франшизу», «отделение» на Кипре и пока, с редакционной точки зрения, не будет создавать отдельные продукты для разных зарубежных рынков. «Но продавать рекламу географически таргетированную на разные сегменты, в том числе (и для начала) Кипр, мы начинаем», - добавил Кудрявцев