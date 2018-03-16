С 2014 года онлайн-казино входят в списки запрещенных сайтов

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Google из-за распространения контекстной рекламы онлайн-казино в поисковой системе, сообщается на сайте ведомства.

Пользователи обратились в ФАС с жалобой на то, что при введении слова «Вулкан» в поисковике, Google выдаёт рекламные объявления сайтов-зеркал одноименного онлайн-казино. При клике на эти страницы осуществлялся переход на этот сайт.



«На сайте google.com распространяется контекстная реклама онлайн-казино, что прямо запрещено действующим законодательством Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

Компания должна предоставить до 6 апреля информацию, поясняющую технологию размещения рекламы в блоке «реклама» в поисковой системы, а также письменные пояснения «по существу претензии и обстоятельствам распространения рекламы».

Напомним, что с 2014 года реклама онлайн-казино блокируется, поскольку нарушает закон, согласно которому запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Ранее ведомство уже наказывало Google за неправомерное распространение рекламы казино.