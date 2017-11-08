Агентство получит 210 млн рублей государственных субсидий на создание специализированного канала



Depositphotos

На базе агентства ТАСС за счет средств из федерального бюджета планируется создать специализированное СМИ общественно-политической направленности для детей. Дополнительные субсидии в размере 210 млн рублей заложены в поправках в проект бюджета на 2018–2020 годы, сообщает РБК.

Финансирование распределено на равные части — по 70 млн рублей ежегодно. Средства будут направлены на «финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет», говорится в поправках к проекту бюджета.

В ТАСС инициативу правительства подтвердили. В агентстве сообщили, что будет создана специальная детская редакция. Распространение новостей планируется через ленту, которая будет содержать все интересные и важные российские и мировые события, рассказанные детям доступным и понятным для них языком. На ленту предлагается оформить подписку всем молодежным СМИ.

Для нового проекта создадут технологическую платформу по распространению этих новостей в интернете. Реализовывать проект ТАСС будет в координации с Минобразования и другими профильными ведомствами.