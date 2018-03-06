Новый инструмент позволит в несколько кликов создавать проморолики для их дальнейшего использования в рекламных кампаниях

myWidget представил бесплатный видеоконструктор для рекламодателей myTarget. С помощью этого инструмента можно в несколько кликов самостоятельно создавать проморолики и использовать их в рекламных кампаниях myTarget.

Конструктор myWidget Video позволяет быстро и без использования дополнительных сервисов конструировать рекламные ролики высокого качества для продвижения продуктов и услуг. Чтобы создать ролик, нужно загрузить изображения, выбрать формат видео, цвет фона и текста, шрифт и длительность каждого слайда. Также возможно добавление анимации.

С помощью myWidget Video пользователи смогут создавать проморолики размером до десяти слайдов общей продолжительностью до 30 секунд. Доступны следующие форматы: квадратное, горизонтальное или вертикальное видео. Пример ролика, сделанного с помощью конструктора myWidget.

«Команда myWidget плотно работала над созданием и улучшением алгоритмов рекомендаций роликов и трансляций. В процессе мы глубоко погрузились в специфику работы с видео. Сейчас этот формат востребован как у пользователей, так и у бизнеса: по данным myTarget, в 2017 году доля затрат на видеорекламу выросла на 11 процентных пункта. Учитывая существующий тренд, а также потребность в подобном инструменте, мы решили запустить сервис, с помощью которого можно собрать рекламный ролик без бюджета», — прокомментировал Евгений Годов, руководитель проекта myWidget.