Результаты оказались довольно неожиданными, рассказали в коммуникационной группе

Группа рекламных агентств Publicis Media Russia успешно протестировала новую опцию от платформы myTarget, созданной Mail.Ru Group. Рекламодатели получили возможность дополнительной верификации кроссплатформенных промопостов с видео с помощью внешнего аудита от компании МОАТ. При этом аудит МОАТ полностью интегрирован в myTarget.

В рекламном формате промопостов с видео изначально засчитываются и оплачиваются только те показы, которые соответствуют критериям видимости по международному стандарту MRC. Однако, поскольку возможность независимой внешней верификации размещения уже стала обязательным требованием многих крупных мировых рекламодателей и агентств, появление подобной опции в формате, позволяющем охватить видеосообщением до 80% аудитории Рунета, задаёт новую планку всему рынку онлайн-видео.

«Большинство наших клиентов также весьма заинтересованы в верификации, так что сложностей с выбором рекламной кампании не было. В итоге выбрали ту, в которой, с одной стороны, был запланирован достаточно большой объём размещения (что позволило признать итоговые результаты валидными и объективными), а с другой стороны, не было каких-то исключительных и специфичных настроек и таргетингов (что также могло бы сказаться на объективности результатов)», – отмечает Анна Вальтер, Digital Operations Director Publicis Media Russia.

По результатам трехнедельной рекламной кампании, которую Publicis Media провела в октябре, «видимость» промопоста с видео по данным МОАТ оказалась на 26% выше, чем по внутреннему аудиту myTarget, что обусловлено более жёсткими параметрами оценки и подтверждает серьёзность намерений Mail.Ru Group обеспечить максимальную прозрачность своего инвентаря.

«Результаты кампании нас обрадовали и даже удивили. Мы, конечно, рассчитывали, что измерения «видимости» самого myTarget будут, как минимум, такими же, как показатели МОАТ. Но то, что итоговая разница составила целых 26% (т.е. собственные измерения myTarget на 26% более строгие и жесткие), было, в хорошем смысле, неожиданным. Это свидетельствует о том, что myTarget не только соответствует мировым стандартам, но даже «с запасом» их превосходит», - добавляет Анна Вальтер.

С технической точки зрения тестирование прошло удачно, несмотря на то, что далеко не все кейсы с МОАТ на других площадках удаются с первого раза: сказывается разница между нашими локальными платформами и европейской спецификой МОАТ.

В целом, вопрос верификации остаётся одним из наиболее актуальных на рынке интернет-рекламы и особенно в его видеосегменте, который год показывающем значительную положительную динамику роста. Естественным образом это находит отражение в постоянно повышающихся требованиях к используемому инвентарю. Многие рекламодатели и агентства уже не только на постоянной основе учитывают видимость при сравнении и выборе площадок, но напрямую движутся к тому, чтобы переходить на покупку только «видимых» показов.

Для агентств и рекламодателей новая опция аудита МОАТ – ещё один шаг в сторону прозрачности и «защищённости» инвестиций в этот видеоформат, считают в Publicis Media. Для остальных же владельцев и селлеров видеоинвентаря – вызов и дополнительный стимул, чтобы также развивать и поддерживать это направление, так как от него зависит их инвестиционная привлекательность для клиентов и агентств.