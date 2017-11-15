Сервис запустил поддержку модели CPI при продвижении мобильных приложений на ресурсах Mail.Ru Group

Рекламный сервис myTarget, разработанный Mail.Ru Group, расширил возможности продвижения мобильных приложений помодели CPI, дополнив охват аудиторией социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и медиапроектов Mail.Ru Group.

Модель CPI (cost per install) предполагает оплату только того трафика, который конвертируется в установку приложения. На первом этапе модель CPI была доступна для кампаний в партнерской рекламной сети myTarget. Появление в этом списке мобильных версий и приложений социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также медиапроектов Mail.Ru Group открывает перед рекламодателями новые возможности, поскольку позволяет охватить наиболее активную аудиторию мобильного интернета

Продвижение по модели CPI доступно внутри продукта «Мобильная реклама». При работе по этой модели алгоритм оптимизирует рекламную кампанию, показывая объявления заинтересованной в установкеаудитории. Кроме того, рекламодатели смогут пользоваться всеми преимуществами myTarget, среди которых широкий выбор видов таргетинга (по демографическим характеристикам, географии, версии ОС,типу устройства и др.), подробная статистика и прозрачная система ценообразования

«Оплата по модели CPI для мобильной рекламы была запущена год назад. Инструмент оказался популярен за счет того, что помогал клиентам минимизировать риски и концентрироваться на работе с пользователем, установившим приложение. В связи с востребованностью этой модели оплаты не только у российских, но и у западных и китайских рекламодателей, мы решили добавить возможность работы смобильной аудиторией самых популярных в России социальных сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также наших медиапроектов», – сообщила Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.Ru Group

Чтобы запустить кампанию по модели CPI необходимо наличие в приложении системы не менее пяти установок трекинга.