«Дизайн Депо» разработало элементы дизайна, указывающие на особенности экспонатов

Агенство «ДизайнДепо» представило новую фирменную стилистику Музеев Московского Кремля. В основу проекта легла мозайка, собранная из элементов внутреннего декора, архитектурных решений зданий и фрагментов музейных экспонатов.

Новый логотип выполнен в характерной графической стилистике Гражданского шрифта, введённого в 1708 году в России указом Петра I и ознаменовавшего первую в истории реформу русского алфавита. Таким образом, новый логотип подчеркивает национальное и историческое своеобразие музейных коллекций.

Самобытность Музеев Московского Кремля, богатство и разнообразие их коллекции подчёркивают контрастные насыщенные цвета. Характерные формы образуют яркий выразительный коллаж, олицетворяющий многоплановость музея.

Сотрудничество музейного объединения с «Дизайн Депо» началось с выставки «Элегантность и роскошь ар деко», которая открылась 30 сентября прошлого года. Тогда агентство разрабатывало дизайн сувениров. Работа над новым оформлением Музеев началась в 2016 году. Её целью стало объединение всех объектов, входящих в состав Московского Кремля, и более близкое современному зрителю визуальное оформление.

Обновленный дизайн уже можно увидеть на билетах и путеводителях, а также выпущена новая сувенирная продукция.