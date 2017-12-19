В рамках стратегии компания уже приобрела платформу маркетинговой автоматизации Pozvonim.com и консолидировала ее абонентскую базу

МТТ в будущем году планирует инвестировать в покупку стартапов и увеличить абонентскую базу своей платформы. Таким образом компания увеличит присутствие на рынке интеллектуальных онлайн-сервисов для B2B–клиентов, сообщили в пресс-службе МТТ.

В рамках стратегии МТТ уже приобрёл платформу маркетинговой автоматизации Pozvonim.com и консолидировал ее 60-тысячную абонентскую базу. Для существующих пользователей Pozvonim.com условия сотрудничества остаются неизменными, а новые клиенты и существующие пользователи «МТТ Бизнес» смогут вскоре опробовать сервисы по улучшению продаж в интернете.

Во-первых, это омниканальный виджет обратной связи, благодаря которому посетители сайта могут связаться с менеджером продающего сайта за несколько секунд любым удобным для него способом - по SMS, Telegram, «ВКонтакте», e-mail или заказать обратный звонок. Операторам компании, в свою очередь, стали доступны более 10 типов уведомлений о событиях, таких как «клиент заказал обратный звонок», «менеджер не взял трубку, когда ему звонили» и т.д., которые объединяются в подробные истории коммуникаций с клиентами.

Во-вторых, это интеллектуальная система мотивации продаж «Стадное чувство», превращающая сайт заказчика в систему убеждений и управления целевым действиями посетителей. Всплывающие формы с информацией о совершенных другими покупателями действиях, с предложением купить сопутствующий товар или с информацией о скидках, помогают задерживать посетителей и увеличивать число покупок. Менеджеры могут легко отслеживать, кто, когда и как часто нажимает на всплывающую форму, и какой процент посетителей совершает целевое действие (покупка, заказ, звонок, просмотр страницы, переход, загрузки файлов).

«Являясь одним из лидеров в области коммуникационных решений для бизнеса, мы как никто знаем, как быстро появляются новые потребности у SMB-клиентов в условиях изменчивого с технологической точки зрения, рынка. Стратегия роста МТТ неразрывно связана с расширением спектра услуг для повышения эффективности бизнеса, и поэтому, стремясь дать нашим клиентам больше, мы выбрали продукты Pozvonim.com для включения в портфель «МТТ Бизнес», - сообщает генеральный директор МТТ Евгений Васильев.

МТТ предоставляет услуги интеллектуальной IP-телефонии корпоративным клиентам, услуги дальней связи, работает как виртуальный оператор (MVNO) под брендом Aiva Mobile. Ее «дочка» «Синтерра медиа» — оператор передачи контента для медиакомпаний. Также МТТ активно развивает направление MVNO.