Демис Карибидис продвигает онлайн-кассы

МТС запускает федеральную рекламную кампанию с резидентом «Comedy Club» и игроком КВН в поддержку старта продаж онлайн-касс для малого и среднего бизнеса.

Онлайн-касса от МТС — «умный» кассовый аппарат, закрывающий все потребности предпринимателей, которые по обновленному закону обязаны вести расчеты с помощью онлайн-касс. Решение позволяет открыть свое дело в сфере торговли или услуг, а также привести в соответствие нормам закона уже поставленный бизнес-процесс.

«За недорогой онлайн-кассой — это теперь к МТС» — основной посыл рекламной кампании. В легкой и комедийной форме компания демонстрирует, что онлайн-касса необходима любому бизнесмену — от простого фермера до изысканного кондитера.

В рекламном ролике между посетителями салона МТС завязывается забавный диалог, в котором актеры играют смыслами и фразеологизмами, в которых есть слово «касса». Звездой кампании стал резидент шоу «Comedy Club» и КВНщик Демис Карибидис.

«МТС представила рынку инновационное решение, доступное и необходимое сегодня практически каждому бизнесмену в сфере торговли и услуг. Мы показали в рекламной кампании небывалую востребованность онлайн-касс в игровой форме. Юмор как никогда уместен: ведь, казалось бы, вынужденная мера — переход на новое оборудование — может обернуться для бизнеса не головной болью, а приятным походом в ближайший салон МТС, а также стать драйвером развития дела их жизни. C нашим решением предприниматели строят и развивают бизнес легко и непринужденно», — рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействованы такие каналы коммуникаций, как ТВ, ООН, радио, Интернет и POS.

Прероллы

Состав творческой группы:

МТС

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Елена Крымская

Елена Исакова

BBDO Moscow

Анастасия Прямилова

Полина Стеценко

Андрей Иванов

Дарья Булахтина

Иван Отчик

Артем Саруханян

Лидия Верес

Любовь Есаян

Екатерина Норсоян

Павел Филиппенко

Парк Продакшн

Илья Аксенов

Андрей Рубцов