Весной текущего года оператор начнет тестировать новый проект



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Весной 2017 года МТС начнет тестировать проект по предоставлению бесплатного доступа в интернет абонентам в обмен на просмотр видеорекламы. Пилотная зона заработает в Волгоградской, Кировской, Кемеровской, Омской и Тамбовской областях, пишет газета “Ведомостям” со ссылкой на вице-президента по стратегии и маркетингу МТС.

Пилотный проект реализуется совместно с “Яндексом” - поисковик и МТС будут делить доходы от размещения рекламы, отметил представитель оператора. Детали сотрудничества и возможную стоимость размещения рекламы компании не раскрывают.

По данным МТС, на конец третьего квартала 2016 года смартфонами пользовались 52% ее российских абонентов. Примерно 29% владельцев смартфонов, то есть 10-12 млн, при этом не пользуются мобильным интернетом. Доступ по рекламной модели призван сократить базу таких абонентов примерно на 10%. Информацию об ожидаемых поступлениях от продажи рекламы на мобильных устройствах в МТС также не сообщают.

Напомним, в прошлом году в Москве начал работу бесплатный сотовый оператор “Атлас”. Каждый месяц абоненты этого оператора получают один пакет связи бесплатно, а остальные они могут активировать за внутренние баллы, которые можно получить за счет акций от партнеров мобильного оператора, среди которых — AliExpress, Booking, Aviasales, MediaMarkt, “Яндекс” и Mail.ru.