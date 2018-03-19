В новой серии рекламных роликов оператор сотовой связи МТС отказался от своего привычного рынку сотрудничества. Новую кампанию из 10 коротких видео для МТС придумало агентство Mosaic и реализовала команда Zebra Hero.
Ролики рассказывают о самых разных зависимостях, которые не так опасны, зато очень понятны многим из нас: музыкозависимость, кроссовкозависимость, чатозависимость и другие. МТС в своем слогане поясняет — «какая бы ни была зависимость, твой тариф зависит только от тебя».
«Очень важно было сделать все 10 персонажей максимально непохожими друг на друга, поэтому мы применяли пластический грим и широкий актерский диапазон Сергея Мезенцева. Думаю, что вряд ли кто-то кроме него смог бы пережить эти 10 состояний за 2 дня», — отмечает продакшн-директор Zebra Hero Андрей Пауков.
Состав творческой группы:
МТС (клиент)
MOSAIC (креатив)
Продюсер: Anastasia Balaykina
Аккаунт-менеджеры: Мария Гаджиева, Ирина Красовская
Zebra Hero (продакшн)
Актёр: Сергей Мезенцев
Режиссер-постановщик: Никита Тамаров
Сценарий: Сергей Мезенцев, Никита Тамаров
Продакшн-директор: Андрей Пауков
Аккаунт-директор: Лена Самойлова
Продюсер: Алена Куликова
Исполнительный продюсер: Евгения Афанасьева
Арт-директор: Роман Ким
Оператор-постановщик: Владимир Артемьев
Фокус-пуллер: Ярослав Косовов
Механики камеры: Алексей Петрунин, Владимир Разинкин
Свет: Сергей Иргизцев
Звукорежиссер: Юлия Широкова
Грим: Полина Мечковская
Стиль: Марианна Елисеева
Реквизит: Тимур Ирназаров
Ассистент продюсера: Рина Шторм
Продюсер постпродакшна: Алиса Хандурина
Монтаж: Евгений Чернышёв
Графика: Petrick
Музыка, саунддизайн: Евгений Тейлор