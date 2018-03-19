В съемках принял участие известный комик и блогер Сергей Мезенцев

В новой серии рекламных роликов оператор сотовой связи МТС отказался от своего привычного рынку сотрудничества. Новую кампанию из 10 коротких видео для МТС придумало агентство Mosaic и реализовала команда Zebra Hero.

Ролики рассказывают о самых разных зависимостях, которые не так опасны, зато очень понятны многим из нас: музыкозависимость, кроссовкозависимость, чатозависимость и другие. МТС в своем слогане поясняет — «какая бы ни была зависимость, твой тариф зависит только от тебя».

«Очень важно было сделать все 10 персонажей максимально непохожими друг на друга, поэтому мы применяли пластический грим и широкий актерский диапазон Сергея Мезенцева. Думаю, что вряд ли кто-то кроме него смог бы пережить эти 10 состояний за 2 дня», — отмечает продакшн-директор Zebra Hero Андрей Пауков.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

MOSAIC (креатив)

Продюсер: Anastasia Balaykina

Аккаунт-менеджеры: Мария Гаджиева, Ирина Красовская

Zebra Hero (продакшн)

Актёр: Сергей Мезенцев

Режиссер-постановщик: Никита Тамаров

Сценарий: Сергей Мезенцев, Никита Тамаров

Продакшн-директор: Андрей Пауков

Аккаунт-директор: Лена Самойлова

Продюсер: Алена Куликова

Исполнительный продюсер: Евгения Афанасьева

Арт-директор: Роман Ким

Оператор-постановщик: Владимир Артемьев

Фокус-пуллер: Ярослав Косовов

Механики камеры: Алексей Петрунин, Владимир Разинкин

Свет: Сергей Иргизцев

Звукорежиссер: Юлия Широкова

Грим: Полина Мечковская

Стиль: Марианна Елисеева

Реквизит: Тимур Ирназаров

Ассистент продюсера: Рина Шторм

Продюсер постпродакшна: Алиса Хандурина

Монтаж: Евгений Чернышёв

Графика: Petrick

Музыка, саунддизайн: Евгений Тейлор