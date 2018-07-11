Новый ролик снят в поддержку смартфона Honor 10

МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку специального предложения, позволяющего на выгодных условиях приобрести в фирменной розничной сети и интернет-магазине смартфон Honor 10. В рамках кампании МТС представил новый ролик с участием актёра Дмитрия Хрусталева.

Благодаря гаджету, обладающему хорошей камерой, большим экраном и искусственным интеллектом, отпуск может превратиться в настоящее приключение. Именно такая история произошла с Митей Хрусталевым, который отправился в путешествие по Грузии, но неожиданно для себя оказался фотографом на большой грузинской свадьбе.

В интегрированной рекламной кампании задействованы ТВ, интернет, POSM, баннеры в салонах МТС.

Состав творческой группы:

Компания МТС

Директор департамента маркетинговых коммуникаций — Наталия Глаголева

Начальник отдела бренд-коммуникаций — Мария Яковлева

Руководитель проекта — Сергей Коковенко

Менеджер проекта — Анастасия Попова

Режиссер — Ярослав Чеважевский

Оператор — Михаил Хасайя

1st AD — Алеся Казанцева

Агентство BBDO

Креативный директор — Андрей Иванов

Креативный группхед — Дарья Булахтина

Арт-директор — Сергей Плешков

Директор отдела по работе с клиентами — Анастасия Прямилова

Директор группы по работе с клиентами — Анастасия Королева

Менеджер по работе с клиентами — Полина Стеценко

Старший продюсер — Артемий Семенов

Музыкальный продюсер — Павел Филиппенко

Старший менеджер по работе с селебрити — Татьяна Мазунина

Компания «Базелевс»

Продюсер — Валерия Бабурина

Ассистент продюсера — Алеся Стратонова

Постпродакшн-продюсер — Екатерина Рублева

Монтаж — Максим Перепелкин

Цветокоррекция — Артем Леонов Диктор — Дмитрий Николаев

Продакшн в Грузии — The Martini Shot