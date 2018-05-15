Оператор представляет своим клиентам возможность подписаться на эксклюзивное предложение

МТС предложил абонентам прослушивать более 45 миллионов песен в Apple Music в любое время и любом месте, подписавшись на эксклюзивное предложение — 6 месяцев бесплатного пользования сервисом, сообщили в пресс-службе оператора.

Подписчики смогут создавать свои собственные плейлисты, находить интересные подборки от редакторов, делиться музыкой с друзьями. Также пользователям будут доступны ежедневные подборки, основанные на их музыкальных предпочтениях, эфиры радиостанций, эксклюзивные музыкальные клипы, документальные фильмы и концерты любимых артистов.

Предложение доступно всем клиентам МТС. После регистрации пользователи получат полный доступ к Apple Music и могут слушать любимые песни в 4G/3G-сетях, в Wi-Fi-сетях, а также загружать композиции для офлайн-воспроизведения. Бесплатное пользование сервисом позволит абонентам полноценно его попробовать, а оператору — привлечь новых абонентов и увеличить рост мобильного трафика.

Apple Music работает на iPhone, iPad, HomePod, Apple Watch, Apple TV, Mac, CarPlay и ПК, а также доступна на Android и Sonos.