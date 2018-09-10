МТС построила первую в России федеральную сеть для интернета вещей

МТС подготовил собственную инфраструктуру к запуску первой в России федеральной сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). До конца года оператор обеспечит сплошное покрытие во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для работы с умными устройствами, сообщили в компании.

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE и развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco. Её успешные запуски уже состоялись в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Невинномыск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-Новгород, Сургут, Владивосток.

Федеральная сеть обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств — датчиков, сенсоров и счетчиков. Кроме того, она существенно снизит затраты при внедрении IoT-решений благодаря таким преимуществам новой технологии над существующими стандартами для M2M как увеличенная емкость сети, высокая радиочувствительность, долгий срок службы и низкая стоимость радиомодулей.