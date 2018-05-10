Это первая выставка граффити-художника в России

МТС поддержит персональную выставку стрит-арт художника Banksy, которая откроется 2 июня 2018 года в Москве в Центральном Доме художника. Впервые в России будут выставлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные уникальные работы, 3d объекты, редкие принты, фотографии и много другое, сообщили в пресс-службе оператора.

На выставке будет создана специальная мультимедийная зона, знакомящая посетителей с творчеством легендарного граффити-художника. Экспозиция составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру. Посетители познакомятся с ироничными и остроумными работами Banksy, направленными против политики, войны, капитализма и морализаторства.

«Привезти Banksy в Москву пытались неоднократно. Мы всегда хотели в этом поучаствовать и рады, что это, наконец, случилось. Личность Banksy все еще окутана тайной и слухами, его творчество обсуждает весь мир, а коллекционеры охотятся за его работами. Этим летом у москвичей появится возможность увидеть его работы вживую», — говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталья Глаголева.

«Banksy — один из самых ярких и значимых художников современности. Его творчество — это вызов сложившейся системе, это позиция, это чрезвычайно грамотно построенный бренд, это мистика, это нарушение закона… Каждый посетитель Выставки будет иметь возможность решить для себя, кто же такой Banksy: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор или бунтарь? Я очень рад, что нам удалось привезти его работы в нашу страну. Это первая выставка Banksy в России, и я уверен, что она станет ярким и знаковым художественным событием этого года», — сообщил организатор выставки, генеральный директор IQ ART MANAGEMENT Александр Начкебия.

Banksy — андеграундный художник, работающий в жанре стрит-арта и создающий образы, навеянные актуальными в мире остросоциальными темами. С личностью легендарного британца связана целая субкультура, посвященная его произведениям. Так называемый «эффект Banksy», огромный интерес к стрит-арту и уличным художникам, начавшийся в 2006 году, взорвал мировой художественный рынок — граффити-работы, выполненные на грани кича, стали продаваться на престижных аукционах за рекордные суммы.

Выставка продлится до 2 сентября 2018 года. Организатор выставки — IQ ART MANAGEMENT, официальный сайт выставки в России: www.banksyart.ru.