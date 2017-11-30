Новогоднюю рекламу МТС снял режиссер «Последнего богатыря»

Российские компании и бренды начинают активную подготовку к новогодним праздникам, устраивая акции и выпуская сезонные ролики. МТС – ведущий телекоммуникационный оператор в России – запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку акционного предложения – бесплатной связи в течение трех месяцев при подключении на тарифы Smart.

Новые абоненты МТС получат подарок к Новому году – возможность три месяца не платить абонентскую плату на своем тарифе. По-настоящему сказочное предложение обыграно с помощью персонажей из русской сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», роли которых исполнил Дмитрий Нагиев.

Сказочный ролик снял режиссер Дмитрий Дьяченко, работавший над картиной «Последний богатырь».

«Новый год в России – это время, когда особенно остро ощущаешь близость к традициям. Это пора народных гуляний, праздничного настроения, красочных костюмов и изобилия на столах. Мы решили, что щедрый подарок и сказочное настроение – это лучшее, что мы можем подарить нашим клиентам», – поясняет директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

По сценарию ролика между братьями-месяцами разгорается жаркий спор по поводу щепетильного денежного вопроса. В роли каждого из колоритных месяцев выступил Дмитрий Нагиев, которому на этот раз как никогда пригодился его комедийный талант, знакомый зрителю еще со времен программы «Осторожно, модерн!».

По традиции, принятой в русских фильмах-сказках, ролик начинается с музыкального отрывка из телепередачи «В гостях у сказки». Основное действие сопровождает мелодия из русской народной песни «Светит месяц, светит ясный».

Кинохудожники тщательно продумали интерьер горницы, выполненный в традиционном стиле купеческого терема, и образ каждого из месяцев. Костюмы кропотливо собирались в течение двух недель по киностудиям и частным коллекциям, часть из них была пошита специально для ролика.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Ксения Сергачева

Екатерина Красина

BBDO (агентство)

Андрей Иванов – creative director

Рома Лыч – senior art-director

Дима Николаев – senior copywriter

Ирина Каневская – senior producer

Настя Прямилова – client service director

Луиза Васютина – account director

Настя Великанова – senior account manager

Дмитрий Рубежов – music producer

Bazelevs (продакшн)

Дмитрий Дьяченко – режиссер-постановщик

Ася Гусакова – второй режиссер

Валерия Бабурина – продюсер

Макс Жуков – оператор

Наташа Пилат и Наташа Дзюбенко – художники по костюмам

Маша Перова – художник по гриму

Денис Куприн – художник-постановщик