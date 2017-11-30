Российские компании и бренды начинают активную подготовку к новогодним праздникам, устраивая акции и выпуская сезонные ролики. МТС – ведущий телекоммуникационный оператор в России – запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку акционного предложения – бесплатной связи в течение трех месяцев при подключении на тарифы Smart.
Новые абоненты МТС получат подарок к Новому году – возможность три месяца не платить абонентскую плату на своем тарифе. По-настоящему сказочное предложение обыграно с помощью персонажей из русской сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», роли которых исполнил Дмитрий Нагиев.
Сказочный ролик снял режиссер Дмитрий Дьяченко, работавший над картиной «Последний богатырь».
«Новый год в России – это время, когда особенно остро ощущаешь близость к традициям. Это пора народных гуляний, праздничного настроения, красочных костюмов и изобилия на столах. Мы решили, что щедрый подарок и сказочное настроение – это лучшее, что мы можем подарить нашим клиентам», – поясняет директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.
По сценарию ролика между братьями-месяцами разгорается жаркий спор по поводу щепетильного денежного вопроса. В роли каждого из колоритных месяцев выступил Дмитрий Нагиев, которому на этот раз как никогда пригодился его комедийный талант, знакомый зрителю еще со времен программы «Осторожно, модерн!».
По традиции, принятой в русских фильмах-сказках, ролик начинается с музыкального отрывка из телепередачи «В гостях у сказки». Основное действие сопровождает мелодия из русской народной песни «Светит месяц, светит ясный».
Кинохудожники тщательно продумали интерьер горницы, выполненный в традиционном стиле купеческого терема, и образ каждого из месяцев. Костюмы кропотливо собирались в течение двух недель по киностудиям и частным коллекциям, часть из них была пошита специально для ролика.
Состав творческой группы:
МТС (клиент)
Наталия Глаголева
Мария Яковлева
Ксения Сергачева
Екатерина Красина
BBDO (агентство)
Андрей Иванов – creative director
Рома Лыч – senior art-director
Дима Николаев – senior copywriter
Ирина Каневская – senior producer
Настя Прямилова – client service director
Луиза Васютина – account director
Настя Великанова – senior account manager
Дмитрий Рубежов – music producer
Bazelevs (продакшн)
Дмитрий Дьяченко – режиссер-постановщик
Ася Гусакова – второй режиссер
Валерия Бабурина – продюсер
Макс Жуков – оператор
Наташа Пилат и Наташа Дзюбенко – художники по костюмам
Маша Перова – художник по гриму
Денис Куприн – художник-постановщик