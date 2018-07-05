Знакомые с детства персонажи продвигают тариф "Забугорище"

Новая федеральная рекламная кампания МТС в самый пик отпускного сезона продвигает опции тарифа «Забугорище» для путешественников. В проморолике туристами стали знакомые с детства герои, которые в отличие от многих из нас ждали отпуск не год, а целых 55 лет.

В основном ролике кампании герои программы «Спокойной ночи, малыши!» Хрюша, Филя, Каркуша и Степашка решили отправиться в путешествие. МТС обещает, их ждет много приключений, в ходе которых зритель узнает любимых героев с неожиданных сторон. Кто-то из них даже окажется за рулем красного раритетного спорткара MG.

Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева В этот раз мы пошли дальше классического использования селебрити в роликах, к которому все привыкли в традиционных рекламных кампаниях. Герои нашей новой кампании — не люди, это трогательные и всеми любимые куклы, которые, наконец, решили поехать за границу. И наблюдать за их открытиями очень радостно.

Сам процесс съемок оказался крайне тяжелым и требовал много времени на подготовку. Ведь чтобы актер мог управлять куклой, ему нужно создать специальное место посадки — под столом, рулем, землей, подиумом — и разместить два монитора: на одном он видит своего героя со стороны, на втором — читает нужный текст.

В результате актерам пришлось провести часы в невообразимых позах, вызвав искреннее восхищение всей съемочной группы.

Председатель совета директоров Телекомпании «Класс!» Александр Митрошенков Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться нашим актерам и всей съемочной группе, мы рады, что в итоге получился очень яркий и запоминающийся проект. Уверен, что результат нашего совместного труда будет выделяться на рекламном рынке.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: ТВ, интернет, ООН, аэропорты, кинотеатры, спец. размещение в бизнес-центрах и т. д.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций — Наталия Глаголева

Начальник отдела бренд-коммуникаций — Мария Яковлева

Менеджер проекта — Анастасия Попова

Менеджер проекта — Сергей Коковенко

BBDO Moscow (креатив)

Creative Director: Андрей Иванов

Creative Group Head: Дарья Булахтина

Creative Group Head: Павел Волков

Senior Art Director: Валентина Наумова

Client Services Director: Анастасия Прямилова

Account Director: Анастасия Королева

Account Manager: Полина Стеценко

Senior Producer: Ирина Каневская

Junior Producer: Дмитрий Баландин

Music Producer: Павел Филиппенко

Senior Celebrity Manager: Татьяна Мазунина

Celebrity Manager: Ольга Быкова

Stink Moscow (продакшн)

Режиссер: Джон Барбер (Jon Barber)

Оператор: Максим Жуков

Художник по костюмам: Наталия Пилат

Второй режиссер: Анна Пушкина

Генеральный продюсер: Ольга Куликова

Продюсер: Игорь Рабчун

Ассистент/ Пост-продакшен менеджер: Анна Кромова

Post-production

Монтаж: Максим Перепёлкин

CG: студия Мотор

Цветокоррекция: Артем Леонов

Команда Телекомпании «Класс!» (Спокойной ночи, малыши!)

Председатель совета директоров: Александр Митрошенков

Генеральный директор: Юлия Артемьева

Заслуженная артистка России (роль Степашки): Наталья Голубенцева

Заслуженная артистка России (роль Хрюши): Оксана Чабанюк

Актер (роль Фили): Юрий Сокиркин

Актриса (роль Каркуши): Ирина Ланкина

Заслуженный артист России (роль Хрюши): Андрей Нечаев