Новая федеральная рекламная кампания МТС в самый пик отпускного сезона продвигает опции тарифа «Забугорище» для путешественников. В проморолике туристами стали знакомые с детства герои, которые в отличие от многих из нас ждали отпуск не год, а целых 55 лет.
В основном ролике кампании герои программы «Спокойной ночи, малыши!» Хрюша, Филя, Каркуша и Степашка решили отправиться в путешествие. МТС обещает, их ждет много приключений, в ходе которых зритель узнает любимых героев с неожиданных сторон. Кто-то из них даже окажется за рулем красного раритетного спорткара MG.
Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева
В этот раз мы пошли дальше классического использования селебрити в роликах, к которому все привыкли в традиционных рекламных кампаниях. Герои нашей новой кампании — не люди, это трогательные и всеми любимые куклы, которые, наконец, решили поехать за границу. И наблюдать за их открытиями очень радостно.
Сам процесс съемок оказался крайне тяжелым и требовал много времени на подготовку. Ведь чтобы актер мог управлять куклой, ему нужно создать специальное место посадки — под столом, рулем, землей, подиумом — и разместить два монитора: на одном он видит своего героя со стороны, на втором — читает нужный текст.
В результате актерам пришлось провести часы в невообразимых позах, вызвав искреннее восхищение всей съемочной группы.
Председатель совета директоров Телекомпании «Класс!» Александр Митрошенков
Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться нашим актерам и всей съемочной группе, мы рады, что в итоге получился очень яркий и запоминающийся проект. Уверен, что результат нашего совместного труда будет выделяться на рекламном рынке.
В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: ТВ, интернет, ООН, аэропорты, кинотеатры, спец. размещение в бизнес-центрах
Состав творческой группы:
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций — Наталия Глаголева
Начальник отдела бренд-коммуникаций — Мария Яковлева
Менеджер проекта — Анастасия Попова
Менеджер проекта — Сергей Коковенко
BBDO Moscow (креатив)
Creative Director: Андрей Иванов
Creative Group Head: Дарья Булахтина
Creative Group Head: Павел Волков
Senior Art Director: Валентина Наумова
Client Services Director: Анастасия Прямилова
Account Director: Анастасия Королева
Account Manager: Полина Стеценко
Senior Producer: Ирина Каневская
Junior Producer: Дмитрий Баландин
Music Producer: Павел Филиппенко
Senior Celebrity Manager: Татьяна Мазунина
Celebrity Manager: Ольга Быкова
Stink Moscow (продакшн)
Режиссер: Джон Барбер (Jon Barber)
Оператор: Максим Жуков
Художник по костюмам: Наталия Пилат
Второй режиссер: Анна Пушкина
Генеральный продюсер: Ольга Куликова
Продюсер: Игорь Рабчун
Ассистент/ Пост-продакшен менеджер: Анна Кромова
Post-production
Монтаж: Максим Перепёлкин
CG: студия Мотор
Цветокоррекция: Артем Леонов
Команда Телекомпании «Класс!» (Спокойной ночи, малыши!)
Председатель совета директоров: Александр Митрошенков
Генеральный директор: Юлия Артемьева
Заслуженная артистка России (роль Степашки): Наталья Голубенцева
Заслуженная артистка России (роль Хрюши): Оксана Чабанюк
Актер (роль Фили): Юрий Сокиркин
Актриса (роль Каркуши): Ирина Ланкина
Заслуженный артист России (роль Хрюши): Андрей Нечаев